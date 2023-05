ALLARME Amazon: 5 OFFERTE FOLLI che rischiano di mandare in TILT Amazon

Ci sono prodotti che su Amazon vanno letteralmente a ruba. Complici la qualità, l’utilità e l’offerta del momento, alcuni di questi attirano l’attenzione di decine di migliaia di clienti, e le richieste pertanto si fanno talmente numerose che i server possono andare in tilt anche se per un po’, creando non poche difficoltà a chi deve gestire e smaltire gli ordini. Ovviamente una struttura consolidata come Amazon difficilmente si lascia trovare impreparata a eventi simili, ma se tali momenti si verificano per più prodotti in contemporanea, allora tutto potrebbe accadere.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite a 99€ I tablet sono uno strumento sempre più diffuso nelle famiglie italiane, ce li utilizzato per lavoro, studio e, soprattutto, divertimento. L’occasionissima per accaparrartene uno anche tu a un prezzo tra l’altro convenientissimo si presenta su Amazon con una mega offerta. Una cifra talmente bassa che spesso non ci compri nemmeno un tablet da 8”. Oggi può essere tuo scontato a soli 75€, spedizioni incluse. Le spedizioni sono gratis via Prime. Compralo su Amazon a 75€ Auricolari wireless OPPO Enco Buds2 a 19€ Tra i gadget hi-tech più gettonati del momento non possono mancare gli auricolari true wireless, che permettono di ascoltare musica e fare chiamate, dal mare alla montagna, come gli ottimi OPPO Enco Buds2 con cancellazione del rumore avanzata, he racchiudono tante funzionalità perfette per le esigenze di ogni tipo di turista e viaggiatore. Se cerchi la migliore qualità del suono in un paio di auricolari Bluetooth, quindi le OPPO Enco Buds2 fanno proprio al caso tuo, un prodotto top ma al contempo accessibile, oggi disponibile a soli 19 euro su Amazon, ovverosia con25,00€ (52%) di sconto. Compralo su Amazon a 19€ SSD Kingston A400 a 19€ Il Kingston A400 SSD da 240GB è un’unità a stato solido che ti offre non solo un notevole spazio di archiviazione, ma anche prestazioni super. Averne uno nel proprio computer è un indubbio vantaggio in termini di velocità: provalo, e vedrai che anche il tuo vecchio PC ti ringrazierà, perché diventerà molto più veloce. Se poi lo puoi compare con appena 19€ incluse le spese di spedizione gratuite via Amazon, allora sì che il vantaggio diventa doppio. Compralo su Amazon a 19€ Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro a 9€

Se hai una casa spaziosa e il segnale WiFi del tuo router non arriva a coprirla tutta, forse abbiamo la soluzione che fa per te. Approfitta della promozione su Amazon del momento e prendi questo ripetitore Xiaomi a 13€ circa. Spedizioni rapide e gratuite garantite dai servizi Prime. Lo Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro ha due potenti antenne esterne ad alto guadagno che forniscono una copertura più ampia e prestazioni migliorate.

Xiaomi Redmi 9A a 80€ Se sei alla ricerca di uno smartphone di buon livello senza per questo doverti svenare, allora lo Xiaomi Redmi 9A con Dual Sim è quello che fa per te. Lo trovi in offerta su Amazon a soli 82€, cioè il 32% in meno rispetto al prezzo di listino. In pratica è come se te lo stessero regalando in cambio di un tuo modesto contributo in denaro. E visto che le spedizioni sono rapide e gratuite tramite Prime, capirai da te che è davvero un affare. Compralo su Amazon a 82€

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.