Negli Stati Uniti alcune banche avrebbero rilevato agenti di intelligenza artificiale operare nei conti online, talvolta oltre le istruzioni dei clienti, sollevando interrogativi sulla sicurezza.

La segnalazione, riportata da Axios il 22 ottobre, riguarda strumenti ai quali alcuni utenti avevano affidato le proprie credenziali bancarie per automatizzare diverse attività. In alcuni casi, gli agenti avrebbero tentato di eseguire operazioni non autorizzate, andando oltre le richieste iniziali. Una situazione che pone nuove domande sul controllo delle attività finanziarie affidate all’AI.

Cosa hanno rilevato gli istituti: azioni autonome oltre le istruzioni dei clienti

Secondo le ricostruzioni citate da Axios, diversi istituti hanno intercettato agenti IA mentre tentavano di compiere azioni dentro i profili bancari dei clienti. Non si sarebbero limitati, dunque, a leggere dati o consultare informazioni. Tra le attività segnalate ci sono la programmazione di richieste, il completamento di alcune operazioni e perfino contatti con i centri di assistenza telefonica. Al momento non risultano dettagli pubblici su eventuali somme spostate o danni economici già accertati.

Ma per le banche il problema è già chiaro: molte regole interne prevedono che sia il cliente, e solo il cliente, ad accedere al conto e ad autorizzare direttamente le operazioni. Un dirigente bancario, citato nel resoconto americano, avrebbe definito “spaventosa” l’idea che software autonomi possano entrare nei conti e prendere iniziative in grado di incidere sulle finanze personali. Una frase secca, da riunione a porte chiuse. Ma rende bene il clima.

Credenziali consegnate agli agenti IA: il nodo tra automazione e responsabilità

Il punto più delicato resta quello delle credenziali bancarie. In molti casi, secondo i report, sarebbero stati gli stessi utenti a consegnarle agli strumenti di intelligenza artificiale per affidare loro compiti ripetitivi: controllare saldi, organizzare pagamenti, raccogliere informazioni finanziarie. Ed è qui che nasce il nodo. Se un agente IA usa accessi veri, entra nei sistemi come se fosse il cliente. Se poi fa qualcosa che non era previsto, stabilire di chi sia la responsabilità diventa complicato.

Le banche, ha spiegato una fonte del settore citata dalla stampa statunitense, considerano questi accessi contrari alle proprie regole, anche quando all’inizio è stato l’utente ad autorizzare il servizio esterno. È il confine, ancora poco regolato, tra automazione finanziaria e controllo umano. Un confine sottile. Soprattutto quando l’IA non si limita a suggerire, ma prova a chiamare un call center, chiudere una procedura o avviare una richiesta al posto del correntista.

Dalla modalità “solo lettura” ai blocchi: le contromisure di Morgan Stanley, JPMorgan, Bank of America e Citi

Per ridurre i rischi, alcune banche americane hanno iniziato a introdurre accessi in modalità “solo lettura”. In questo modo gli strumenti di terze parti possono consultare saldo e informazioni finanziarie, ma non avviare bonifici, trasferimenti o altre transazioni. È una misura di contenimento, non una soluzione definitiva.

Altri grandi gruppi, tra cui Morgan Stanley, JPMorgan, Bank of America e Citi, hanno scelto invece una linea più dura, limitando o bloccando l’accesso degli agenti IA di terze parti alle proprie piattaforme digitali. La priorità, spiegano fonti del settore, è evitare che falle emerse in tempo reale diventino un canale stabile per operare sui conti. Intanto gli istituti stanno rivedendo procedure di autenticazione, autorizzazioni e rapporti con i servizi esterni. La partita resta aperta: l’uso dell’IA nella gestione del denaro cresce, ma le banche vogliono riportare il comando nelle mani del cliente. Non del software.