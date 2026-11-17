Quando un aereo segnala un’emergenza, quattro cifre impostate in cabina possono cambiare immediatamente le priorità dei controllori e attivare procedure di sicurezza in volo.

Dopo gli allarmi bomba segnalati in Europa il 5 novembre 2026, si è tornati a parlare dei codici Squawk utilizzati dai piloti. Non tutti indicano lo stesso pericolo: alcuni riguardano la radio, altri la sicurezza dell’aereo. Per capire perché un numero possa mobilitare immediatamente i controllori, bisogna conoscere il ruolo del transponder e le procedure associate ai principali codici.

Il segnale a quattro cifre che arriva ai radar di terra

I codici Squawk, chiamati in gergo tecnico codici Ssr del sistema Secondary Surveillance Radar, sono combinazioni di quattro cifre, da 0000 a 7777, basate su un sistema ottale. In cabina il pilota le inserisce sul pannello del transponder, di solito nella consolle centrale. Da quel momento l’aereo risponde agli impulsi dei radar di terra con un segnale riconoscibile.

Non è soltanto un numero che compare su uno schermo: per il controllore, davanti al monitor in sala radar, quella sequenza diventa una sorta di etichetta digitale, collegata a quota, velocità, rotta e identificativo del volo. “Quando compare un codice d’emergenza, l’aeromobile viene subito evidenziato”, spiegano fonti del settore aeronautico. A quel punto la priorità è capire in fretta se si tratti di un problema tecnico, medico o di sicurezza.

Da 7500 a 7700: i codici universali per dirottamenti, guasti radio ed emergenze

Nella gestione ordinaria del traffico aereo, la maggior parte dei voli riceve un codice Squawk assegnato dal controllo per quella tratta, così da evitare confusioni tra velivoli vicini. Ci sono però tre codici riconosciuti in tutto il mondo. Il 7500 segnala un dirottamento o un’interferenza illegale a bordo: il pilota può inserirlo anche senza parlare via radio, proprio per non richiamare l’attenzione di chi si trovi eventualmente in cabina o nelle vicinanze.

Il 7600 indica invece un guasto alle comunicazioni radio bidirezionali. In quel caso l’equipaggio segue procedure già previste nei manuali, mentre i controllori liberano, per quanto possibile, lo spazio aereo intorno all’aereo.

Il più usato nelle emergenze generiche è il 7700, lo stesso collegato ai recenti allarmi bomba sugli aerei: vale per incendi, avarie gravi, depressurizzazione, emergenze mediche e minacce alla sicurezza. È, di fatto, il codice più allarmante: non dice quale sia il problema, ma avverte che il volo ha bisogno di aiuto immediato.

Cosa succede dopo l’allerta: priorità di atterraggio, spazio aereo e intervento dei caccia

Quando un aereo imposta il codice 7700, il controllo del traffico aereo deve trattarlo come una priorità. Si valutano l’aeroporto più vicino, il carburante a bordo, il meteo e la presenza di altri velivoli nella zona.

Nei casi di allarme bomba o di minaccia alla sicurezza, le autorità possono decidere di far atterrare il volo in uno scalo ritenuto più adatto alla gestione dell’emergenza, con piazzole isolate, artificieri e forze dell’ordine già pronte a terra. Se invece viene inserito il 7500, può partire anche l’intervento dei caccia militari, secondo le procedure di difesa aerea dei singoli Paesi.

Non sempre, va detto, significa che il pericolo sia confermato. Molte allerte, in casi analoghi, si sono poi rivelate infondate. Ma in volo il margine per aspettare è minimo: meglio deviare un aereo, liberare un corridoio e avviare controlli accurati, piuttosto che sottovalutare un segnale arrivato da bordo.