Allenamenti al top con APPLE WATCH 9 in offerta

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di avere un dispositivo che ci permetta di controllare le nostre notifiche sullo smartphone anche quando abbiamo le mani occupate: in tal senso gli smartwatch sono senz’ombra di dubbio i device maggiormente indicati, utili anche nelle sessioni d’allenamento fuori casa. Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti Apple Watch 9 in offerta all’incredibile prezzo di soli 549 euro, con un ottimo 10% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Apple.

Apple Watch 9: il miglior smartwatch di sempre

Partiamo prima di tutto dal vero e proprio cuore pulsante alla base di questo smartwatch, rappresentato dal suo chip SiP S9, che garantisce delle prestazioni eccezionali e sbalorditive in ogni contesto.

In questo caso, grazie all’introduzione del nuovissimo sistema operativo Watch OS 10, avrai a che fare con delle app completamente ridisegnate da zero, grazie alle quali avrai accesso diretto a nuove e interessanti funzionalità, avendo la possibilità di controllare molte più informazioni rispetto a prima.

Questo specifico modello presenta una doppia connettività GPS + Cellular, che consente di avere accesso alla rete mobile anche quando è completamente scollegato dal proprio smartphone di riferimento.

Un altro aspetto molto importante e significativo consiste nella presenza dei sensori per la salute, che ti permettono di tenere sotto controllo diversi parametri vitali tra cui la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno e tanti altri ancora. Questo torna molto utile soprattutto nel corso degli allenamenti fuori casa, in modo tale da eseguire un perfetto workout.

Per non parlare della cassa da 45 millimetri che ospita un display Retina always-on, con luminosità da 2000 nits che permette di visualizzarlo senza problemi anche in condizioni di estrema luce, come può accadere ad esempio nel corso dei mesi estivi.

Apple Watch 9 è anche resistente all’acqua, consentendo dunque di immergersi fino a una profondità massima di 50 metri: non dovrai quindi preoccuparti di portarlo al mare o in piscina.

In definitiva a poco più di 500 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori smartwatch attualmente in circolazione, con cui potrai gestire alla perfezione ogni tipo di allenamento che esegui dentro e fuori casa: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Apple Watch 9 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

