Allenamenti al top con GOOGLE PIXEL WATCH 2 in offerta

Oggi più che mai sentiamo la necessità di tenere i nostri parametri vitali sotto controllo, soprattutto quando ci troviamo fuori casa e ci alleniamo, oltre che controllare le nostre notifiche senza necessariamente consultare il nostro smartphone. Ecco che in tal senso gli smartwatch sono i dispositivi indubbiamente più indicati: alla luce di questa necessità Amazon ha dunque ben pensato di proporti il Google Pixel Watch 2 in offerta al sensazionale prezzo di soli 329 euro, con un ottimo 17% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Google.

Google Pixel Watch 2: il controllo al tuo polso

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon lo smartwatch si presenta nelle sue splendide colorazioni Azzurra, Grigio Creta, Grigio Verde o Nero, in base alle tue personali preferenze.

Tra i punti salienti alla base di questo sensazionale smartwatch troviamo innanzitutto un nuovo sensore basato sull’intelligenza artificiale di Google, che permette di tenere perfettamente sotto controllo tutti i tuoi parametri vitali come la frequenza cardiaca, davvero fondamentale soprattutto nel corso dei tuoi allenamenti. Hai a disposizione decine e decine di allenamenti, in modo tale da variare i tuoi workout nel corso della settimana.

Oltre a questo un altro sensore permette di misurare precisamente la tua temperatura corporea, mettendola in relazione con l’ambiente circostante e misurando in tempo reale il tuo stato di benessere. Hai a disposizione anche l’app ECG, che ti segnalerà con delle notifiche eventuali aritmie che potrebbero insorgere.

Grazie alla funzionalità SOS Emergenze, poi, puoi avvisare tutti i tuoi contatti nel caso in cui non ti senta al sicuro, riuscendo così a chiamare immediatamente i numeri di pronto soccorso.

Davvero eccezionale l’autonomia alla base di questo smartwatch, dal momento che con appena un singolo ciclo di ricarica ti permette una durata fino a 24 ore totali, riuscendo così a coprire per intero due giornate consecutive, senza la stringente necessità di portarti dietro powerbank o altri accessori simili.

In definitiva a poco più di 320 euro hai la possibilità di accaparrarti uno dei migliori smartwatch attualmente presenti in commercio, con cui potrai monitorare alla perfezione i tuoi allenamenti e gestire comodamente tutte le tue notifiche: ecco solo un paio dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Google Pixel Watch 2 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

