Allenamenti al top con TICWATCH PRO 5 in offerta su Amazon

Hai bisogno di un dispositivo che ti permetta di controllare i tuoi parametri vitali nel bel mezzo dei tuoi allenamenti? Non ti preoccupare, in questo caso Amazon fa proprio al caso tuo proponendoti il Ticwatch Pro 5 in offerta al sensazionale prezzo di soli 289 euro: ma non è finita qui, dal momento che grazie al coupon da 108 euro offerto da Amazon hai la possibilità di pagarlo solo 251 euro, risparmiando un bel po’ rispetto all’originale prezzo di listino proposto dalla compagnia produttrice, in questo caso Ticwatch.

Ticwatch Pro 5: versatilità al tuo polso

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon lo smartwatch si presenta nella sua colorazione Ossidiana, davvero perfetta ed elegante per tutti i gusti. Tra i punti di forza alla base di questo smartwatch troviamo sicuramente il nuovo design con corona rotante, che permette di navigare in maniera semplice e intuitiva tra le varie app all’interno del sistema operativo.

Avrai la possibilità di aumentare o diminuire il volume delle tue canzoni preferiti grazie all’utilizzo della corona, oltre a rimpicciolire o zoomare le mappe per le tue app di navigazione. Per non parare poi del display OLED da ben 1.43 pollici di diagonale a bassissimo consumo energetico, che ti permetterà di accedere a qualsiasi informazione che desideri per diverso tempo senza nemmeno dover ricaricare lo smartwatch.

A tal proposito, l’autonomia di questo Ticwatch Pro 5 è davvero eccezionale, grazie alla batteria al litio che ti permette una durata di più di 80 ore, senza la necessità di doverti portare powerbank o altri accessori simili per la ricarica.

Il fitness è sicuramente la parola chiave alla base di questo sorprendente smartwatch, grazie alla presenza di appositi sensori che garantiscono il monitoraggio avanzato della salute e dei tuoi parametri vitali, come la frequenza cardiaca la saturazione dell’ossigeno e tanti altri ancora.

Ti bastano appena 250 euro o poco più per portarti a casa uno dei migliori smartwatch attualmente in commercio, con cui potrai tenere sotto controllo i tuoi parametri vitali e allenarti al meglio: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare questo Ticwatch Pro 5 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

