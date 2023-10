Allenamenti al top con Xiaomi Smart Band 7 in offerta

Possiamo senz’ombra di dubbio dire che gli smartwatch e gli smartband rappresentano ad oggi dei dispositivi davvero utili nell’utilizzo quotidiano, soprattutto per visualizzare comodamente le notifiche senza necessariamente aprire il nostro smartphone, oltre che permetterci di monitorare ogni nostro parametro vitale durante gli allenamenti. Alla luce di questo Amazon ha dunque ben pensato di proporti lo Xiaomi Smart Band 7 Pro in offerta al sensazionale prezzo di soli 64 euro, con un ottimo sconto del 18% rispetto al prezzo originariamente proposto dalla compagnia produttrice.

Xiaomi Smart Band 7: il tuo perfetto compagno al polso

Tra i punti di forza alla base di questo smartband troviamo sicuramente il suo ampissimo display AMOLED con diagonale da 1.64 pollici: questo ti permette di avere una visuale completa su tutte le sue funzioni disponibili. Hai la possibilità di scegliere addirittura tra 150 quadranti diversi, in base alle tue personali preferenze. Grazie poi al modulo GPS indipendente incorporato, collegato ai principali sistemi satellitari, puoi monitorare qualsiasi tuo movimento nel corso dei tuoi allenamenti, in modo da tenere tutto sotto controllo. Ogni funzione del display presenta un layout del tutto simile a quello che possiamo vedere all’interno di uno smartphone, così potrai acquisire immediatamente famigliarità con questa nuova modalità d’uso.

Arriviamo poi a un’altra caratteristica molto importante di questo dispositivo, rappresentata dal monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue: questo può tornare davvero utilissimo nel corso dei tuoi allenamenti fuori casa, in cui è necessario tenere i parametri sotto controllo per una buona riuscita dell’allenamento stesso. Possiamo senz’ombra di dubbio dire che gli allenamenti sono uno dei perni centrali di questo smartband, dal momento che sono disponibili ben 110 modalità di allenamento diverse, così da cambiare in continuazione tipologie di allenamento in base alla giornata del momento.

Insomma, a poco più di 60 euro hai la possibilità di portarti a casa un dispositivo eccezionale, perfetto per ogni contesto, soprattutto nel caso dei tuoi allenamenti fuori casa ma non solo: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Xiaomi Smart Band 7 Pro in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta ovviamente di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.