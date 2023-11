Allenamenti al top con XIAOMI SMART BAND in offerta

Al giorno d’oggi quando ci alleniamo fuori casa sentiamo la necessità di tenere tutti i nostri parametri sotto controllo: ecco dunque che gli smartband e gli smartwatch assolvono perfettamente a queste esigenze. Alla luce di questo Amazon ha dunque ben pensato di proporti Xiaomi Smart Band 7 Pro in offerta al sensazionale prezzo di soli 54 euro, con un ottimo 15% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito in origine dalla compagnia produttrice, in questo caso Xiaomi.

Xiaomi Smart Band 7 Pro: tutto a portata di mano

Tra i punti di forza alla base di questo splendido smartband troviamo senz’ombra di dubbio il suo ampissimo schermo da ben 1.64 pollici di diagonale, che sarà perfetto per tenere sotto controllo le tue notifiche e i tuoi dati di monitoraggio.

Hai la possibilità di scegliere tra più di 150 quadranti, ovviamente in base al tuo stile e alle tue preferenze personali, adattandosi perfettamente in ogni circostanza. Lo smartband in particolare ha pieno supporto per i principali sistemi satellitari, grazie ai quali è in grado di registrare i tuoi movimenti: questa è una caratteristica che può tornare utilissima soprattutto se vai a correre in posti che non conosci bene.

La parola chiave alla base di questo smartband è sicuramente il fitness: in questo caso hai infatti a disposizione più di 110 modalità di allenamento diverso, permettendoti di allenarti ogni giorno con piani totalmente diversi tra di loro, perfetti per diversificare da un giorno all’altro.

In corrispondenza della parte posteriore dello smartband è presente un sensore, che permette il monitoraggio dei tuoi parametri vitali, tra cui in particolare la frequenza cardiaca e la saturazione d’ossigeno, così da tenere il tutto sotto controllo nel corso dei tuoi allenamenti.

Molto apprezzata la resistenza totale all’acqua, che ti permette di utilizzarlo senza problemi anche in piscina o al mare, senza doverti preoccupare costantemente di malfunzionamenti o guasti dovuti all’acqua. L’autonomia poi è davvero sensazionale, dal momento che è in grado di durare fino a 12 giorni consecutivi senza la necessità di essere ricaricato.

In definitiva a poco più di appena 50 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori smartband attualmente presenti in circolazione, con cui potrai fare centinaia e centinaia di allenamenti diversi ogni giorno e tanto altro: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente l’acquisto di questo Xiaomi Smart Band 7 Pro in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

