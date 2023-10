Allenamenti monitorati con SMARTWATCH TICWATCH in offerta

Al giorno d’oggi possedere uno smartwatch è diventato davvero imprescindibile: questa nuova categoria di dispositivi permette infatti di visualizzare immediatamente le notifiche senza nemmeno avere la necessità di aprire il telefono, oltre che rivelarsi un alleato fondamentale durante i propri allenamenti fuori casa. Sulla base di questo bisogno Amazon ha ben pensato di proporti lo smartwatch Ticwatch Pro 5 in offerta all’incredibile prezzo di soli 309 euro, con uno strabiliante sconto del 14% rispetto al prezzo originario di partenza suggerito dalla stessa compagnia produttrice, Ticwatch.

Smartwatch Ticwatch: ogni parametro sotto controllo

Per chi fosse interessato, l’offerta proposta da Amazon interessa due diverse colorazioni, rispettivamente Ossidiana e Sabbia, in base al tuo gusto personale e al tuo look. L’autonomia è senz’ombra di dubbio uno dei punti di forza alla base di questo smartwatch: grazie ai 628 mAh, infatti, essa è in grado di raggiungere fino a 80 ore di autonomia, riuscendo così a coprire più di tre giorni senza alcun tipo di problema o preoccupazione, a differenza di tantissimi altri modelli concorrenti.

Molto interessante in questo caso la funzione Bussola, che permette di orientarti facilmente, soprattutto se sei in mare o in montagna e non hai dei precisi punti di riferimento all’orizzonte. Il punto davvero essenziale alla base di questo smartwatch rimane il controllo costante dei parametri vitali, un aspetto molto importante quando ti alleni fuori: con un solo tocco hai infatti un accesso praticamente immediato alla tua frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno, la frequenza respiratoria, il tuo livello di stress e tanto altro.

Lo smartwatch Ticwatch è inoltre dotato dell’ultima versione aggiornata di WearOS di Google, che permette di avere immediatamente accesso a numerosissime app, che vanno dalla Musica fino a Google Maps, fino all’app per effettuare chiamate in totale comodità, grazie tralaltro alla presenza del microfono integrato.

In definitiva, a poco più di 300 euro hai la possibilità di portarti a casa un dispositivo davvero performante ed eccezionale, che potrai usare senza problemi durante ogni tuo allenamento: ecco perchè ti suggeriamo lo smartwatch Ticwatch in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta terminerà verosimilmente da un momento all’altro, e le unità disponibili stanno per finire.

