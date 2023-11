Allenamenti sotto controllo con GARMIN INSTINCT 2 in offerta

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di tenere monitorati i nostri parametri vitali quando ci alleniamo: in tal senso gli smartwatch sono senz’ombra di dubbio i dispositivi più utili in assoluto, dal momento che ci permettono anche di controllare comodamente le nostre notifiche senza necessariamente scomodare il nostro smartphone, soprattutto durante una sessione di jogging. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti il Garmin Instinct 2 in offerta al sensazionale prezzo di soli 249 euro, con un ottimo sconto del 17% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Garmin.

Garmin Instinct 2: controllo totale al polso

Il design “rugged” è sicuramente uno dei fiori all’occhiello alla base di questo smartwatch super resistente: il dispositivo è infatti contraddistinto da un’impermeabilità che arriva a ben 100 metri di profondità, oltre che presentare un’elevata resistenza sia alle temperature estreme che agli urti.

Davvero eccezionale anche l’autonomia di Garmin Insinct 2, grazie alla batteria che con appena un singolo ciclo di ricarica ti permette una straordinaria durata massima di 28 giorni in modalità smartwatch, oltre che 30 ore nel caso in cui utilizzi la modalità GPS per il tracking della posizione.

All’interno del sistema operativo di Garmin hai a disposizione più di 30 app preinstallate, che ti permettono tra le altre cose di tenere monitorati i principali parametri vitali come la frequenza cardiaca e tanti altri ancora. Grazie poi al sistema di navigazione GPS, lo smartwatch può fornirti dei dati di posizione super precisi e accurati, una funzione che può ritornare utilissima soprattutto se ti alleni o corri all’interno di boschi in cui è facile perdersi da un momento all’altro e non tornare più la via di ritorno.

All’interno dello smartwatch trovi anche dei piani di allenamento Garmin Coach, che ti permetteranno di allenarti al meglio delle tue possibilità, migliorando di volta in volta. Oltre a questo puoi anche controllare comodamente le notifiche sul display, avendo tralaltro la possibilità di inviare SMS di emergenza con la pressione di un semplice tasto.

In definitiva, a nemmeno 250 euro hai la possibilità di portarti a casa uno smartwatch davvero eccezionale con cui potrai fare degli allenamenti straordinari per migliorare la tua condizione fisica: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente l’acquisto di Garmin Instinct 2 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.