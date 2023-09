Allenamento sotto controllo con SMARTWATCH GARMIN in offerta

Al giorno d’oggi gli smartwatch sono entrati sempre più a far parte delle nostre vite, risultando essenziali sia nel corso degli allenamenti sportivi che per tenere a portata d’occhio le nostre notifiche senza necessariamente scomodare il nostro smartphone. Sulla base di questa necessità Amazon ha ben pensato di proporti lo smartwatch Garmin Forerunner 255 per la corsa in offerta allo strabiliante prezzo di soli 279 euro, con un ottimo sconto del 20% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa Garmin.

Garmin Forerunner: tutto sotto controllo

Nel caso dell’offerta di Amazon, lo smartwatch si presenta nella sua colorazione Slate Grey, davvero elegante e perfetto per ogni tipologia di stile che adotti. L’allenamento è senz’altro la parola chiave alla base di questo smartwatch: il Garmin Forerunner è infatti in grado di effettuare una vera e propria analisi approfondita di ogni tua sessione di allenamento, tenendo monitorati costantemente i tuoi parametri vitali, oltre che monitorando la qualità del tuo sonno nel corso delle ore notturne, grazie alla tecnologia FirstBeat Analytics, fornendoti un report mattutino.

Garmin Coach, poi, offre un ampissimo ventaglio di allenamenti da corsa che puoi iniziare senza problemi, con diverse lunghezze, rispettivamente da 5 kilometri, 10 kilometri e via dicendo, fino ad arrivare alle mezze maratone, in modo completamente gratuito e senza la necessità di iscrizione ad alcun piano.

Molto apprezzata anche la presenza dell’app Garmin Connect, scaricabile in maniera completamente gratuita sui rispettivi store mobile (App Store per iPhone e Google Play Store per tutti gli smartphone Android) grazie al quale potrai consultare liberamente tutte le informazioni riguardanti il tuo stato di salute attuale e la tua forma fisica, tenendo quindi conto dei tuoi miglioramenti di giorno in giorno, in termini di prestazioni d’allenamento.

Grazie al chip NFC integrato, poi, hai perfino la possibilità di effettuare pagamenti contactless avvicinando lo smartwatch in corrispondenza del POS dell’esercizio commerciale.

Insomma, a nemmeno 280 euro hai la possibilità di portarti a casa uno smartwatch da corsa dalle prestazioni davvero eccellenti, in grado di diventare il tuo perfetto alleato ad ogni tuo allenamento fuori casa: ecco uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo di acquistare lo smartwatch Garmin Forerunner 255 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe presto terminare da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.