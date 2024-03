Alternativa ad AirTag: perfetto per non perdere il portafogli!

Ecco la card targata eufy che, grazie alla compatibilità esclusiva con l’app Dov’è di Apple, è una vera e propria alternativa all’AirTag. Questa però può essere riposta direttamente nel vostro portafogli: comodissima per non perdere molti degli oggetti di uso quotidiano. Il prezzo? Solo 23,99€ grazie al ribasso Amazon del 6%. Approfittane subito!

L’alternativa ad AirTag in super sconto!

AirTag è un prodotto che ha fatto davvero breccia nei cuori degli appassionati Apple. Si tratta di un vero e proprio dispositivo in grado di rintracciare, senza problemi, oggetti che ci capita di smarrire spesso. Pensiamo alle chiavi di casa o dell’ufficio o, ancora, a chiavi di lucchetti o di oggetti che non si utilizzano così spesso.

Tuttavia, AirTag è un po’ troppo spesso per essere riposto all’interno di un portafogli. Ecco che quindi si è creata una necessità: un prodotto concorrente che possa fungere da alternativa ad AirTag, ma con una forma un po’ diversa. Ecco quindi la eufy Security SmartTrack Card: si infila facilmente nel portafogli e, come AirTag, si rintraccia grazie all’app Dov’è di Apple. Questo è anche l’unico modo per impostarla. Si tratta quindi di un prodotto compatibile esclusivamente con la famiglia di prodotti Apple.

Lo spessore della card è di soli 2,4 mm: davvero molto sottile e perfetta per non ingombrare troppo. La batteria interna non è sostituibile, ma il produttore promette una durata fino a 3 anni. Inoltre, sul corpo del device, c’è un tasto in grado di far suonare il telefono se smarrito: suonerà anche nel caso abbia il silenzioso.

Acquista subito la card alternativa ad AirTag: oggi è in super sconto Amazon! Costa infatti solo 23,99€ grazie al ribasso del 6%. Cosa aspetti? Approfittane ora!

