Alternativa ad iPad: ecco il Samsung Galaxy Tab S9 FE in super promo!

Quando si pensa ad una alternativa ad iPad, si pensa subito ai prodotti Samsung. Storicamente, i due brand hanno battagliato a suon di specifiche ed esperienza d’uso. Per questa ragione, vi proponiamo una delle migliori alternative a molti iPad presenti ad oggi sul mercato: il Samsung Galaxy Tab S9 FE. Si tratta di un ottimo tablet dalle caratteristiche tecniche molto interessanti oggi in promo Amazon del 28% nella colorazione grigia. Il prezzo è quindi di soli 329,99€! Approfitta subito della promo e acquista un prodotto di livello elevatissimo!

Tanta convenienza in un super tablet: ecco l’alternativa ad iPad migliore del mercato

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE è un modello dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Integra il processore Exynos 1380, ben 8000 mAh di batteria oltre a 128 GB di memoria interna. Inoltre, a differenza di quasi tutti i suoi competitor, è inoltre certificato IP68: perfetto per affrontare sessioni di utilizzo all’aperto anche quando non si è a riparo da acqua e polvere.

Una delle peculiarità di questo modello è la compatibilità con la S-Pen: un accessorio molto apprezzato che permette di prendere appunti, disegnare e sottolineare direttamente attraverso una penna e lo schermo del tablet. Si tratta di una funzionalità ormai imprescindibile per molti che, nel tempo, ha trovato spazio su moltissimi altri modelli. La S-Pen trova spazio sulla parte posteriore del device e magneticamente si ricarica anche! Una vera e propria alternativa alla Apple Pencil di iPad!

Ottimo inoltre il display, un altro punto di forza del device. A bordo troviamo infatti un’unità da 10,9 pollici con tecnologia LCD Plus: molto luminoso e bello da vedere. Il refresh rate è di 90 Hz: considerando che si tratta di un tablet, è difficile fare di meglio se non sui modelli di fascia più elevata.

Non manca la compatibilità con una serie di accessori, come la cover con trackpad e tastiera, che permette al tablet di aumentare la produttività in movimento, proprio come su iPad.

Acquista subito il Samsung Galaxy Tab S9 FE: oggi è in super promo Amazon! Costa solo 329,99€ nella colorazione grigia grazie allo sconto del 28%. Finalmente una valida alternativa ad iPad!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.