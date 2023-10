L'alternativa PERFETTA alla Apple Pencil non costa NULLA!

La Apple Pencil di seconda generazione costa davvero molto. Questo è quello che moltissimi utenti pensano e, spesso, effettivamente è vero rispetto all’uso che si potrebbe fare del prodotto. Ecco quindi che Amazon ci viene in aiuto grazie alla promo di oggi: l’alternativa alla Apple Pencil ora costa solo 28,79€ grazie al ribasso del 20%. Corri ad acquistarla!

Proprio come Apple Pencil 2, ma a prezzo stracciato

La famosa Pencil di Apple di seconda generazione è compatibile con tutti gli iPad Pro con FaceID, gli ultimi iPad Air e l’ultimo iPad Mini. Anche il suo alter ego oggi in offerta è compatibile esclusivamente con questi modelli.

Chiarito questo aspetto, passiamo a parlare delle caratteristiche del prodotto. Come l’originale, anche questa penna si connette magneticamente al vostro iPad compatibile per la ricarica essendo priva di altre porte sul suo corpo. Oltre questo però, per abilitarla sarà necessario seguire poche e semplici operazioni contenute nel libretto in scatola.

La penna funziona in modo egregio riconoscendo i vari livelli di pressione, connettendosi al dispositivo in un lampo e, ultimo ma non ultimo, è in grado di gestire il multitasking di iPad.

Le funzionalità dell’alternativa alla Apple Pencil quindi non solo replicate, ma anche migliorative rispetto all’originale. Il prodotto è realizzato in plastica, molto simile all’originale, ma dall’aspetto più economico. Forse questo è l’unico scotto da pagare se si decide di acquistare questa penna per il proprio iPad.

Per il resto, è uno di quegli acquisti intelligenti di cui difficilmente vi pentirete.

Arriviamo al capitolo prezzo, il tema più succulento dell’articolo di oggi. Per portarsi a casa l’alternativa alla Apple Pencil 2 serviranno solo 28,79€ grazie al ribasso del 20% offerto oggi da Amazon. Gli appassionati Apple dovrebbero acquistarla ad occhi chiusi subito!

