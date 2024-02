Altoparlante Bluetooth 5.3 ad una cifra MINUSCOLA ancora per 24h su Amazon: ULTIMI pezzi

Vuoi un poò di musica in casa? Nel tuo salotto? Beh, allora non puoi non avere questa cassa Bluetooth di Creative, oggi te la porti a casa a soli 79,99€, con coupon da aggiungere. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Musica a go-go per tutto l’anno, dopo questa offerta davvero bomba. Dal colore nero, oggi mega coupon del 30%. Non ti resta che selezionarla ed aggiungerla al carrello, così al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Altoparlanti per computer 2.0 USB-C con Bluetooth 5.3

Una cassa Bluetooth davvero top, dal colore nero, ideale per avere la tua musica al volume che serve, nelle giornate di relax in giardino e anche sotto la doccia quando fa caldo, ma soprattutto ora con il freddo fuori. Non fartela scappare, oggi sta per finire su Amazon.

Con una gamma di luci a LED RGB e 3 effetti di luce tra cui scegliere, scorri tra i colori, sbizzarrisciti con la modalità pulsante o visualizza il bagliore di un solo colore. Creative Pebble Pro incorpora amplificatori digitali completamente nuovi con un nuovo design dei driver, entrambi combinati per consentire agli altoparlanti di garantire un palcoscenico sonoro che è va ben oltre la dimensione del prodotto, per tutti i livelli di volume.

Dispone della nostra tecnologia BassFlex per offrire una risposta estesa alle basse frequenze e ai bassi pronunciati, nonché della nostra elaborazione audio Clear Dialog per garantire che i dialoghi vocali siano facilmente comprensibili. In grado di garantire fino a 10 W RMS totali e potenza di picco fino a 20 W tramite USB-C.

Si tratta davvero di un’occasione davvero unica, quindi non ti resta che correre su Amazon ed aggiungere questa cassa al carrello. Oggi, la trovi con tanto di coupon del 30%. Corri subito su Amazon, prima che sia troppo tardi e termini.

