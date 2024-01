Altoparlante Bluetooth davvero SVENDUTO su Amazon: ne restano POCHISSIMI pezzi

Sei sempre pronto ad organizzare feste, sopratutto ora che siamo in pieno inverno? Vuoi sempre un po’ di musica che risuona nel tuo salone? Beh, allora non puoi non avere questa cassa Bluetooth di Soundcore, oggi te la porti a casa a soli 72,99€, invece di 98,99€. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Musica a go-go per tutta la notte dopo questa offerta davvero bomba. Dal colore nero, oggi mega scontata del 26%. Non ti resta che selezionarla ed aggiungerla al carrello, così al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Soundcore Altoparlante Bluetooth Motion+ con Hi-Res Audio 30W

Una cassa Bluetooth davvero incredibile, dal colore nero, ideale per avere la tua musica al volume che serve, nelle giornate di relax a casa tua con i tuoi amici.

Motion+ è dotato di uno straordinario audio ad alta risoluzione, ulteriormente ottimizzato da Qualcomm aptX per una riproduzione musicale senza interruzioni durante lo streaming via Bluetooth.

Dotato di due tweeter ad altissima frequenza, woofer in neodimio e radiatori passivi che riempiono ogni angolo della tua stanza con un suono profondo da 30 W. Le basse frequenze sono potenziate in tempo reale mediante l’impiego della nostra esclusiva tecnologia BassUpTM. L’amplissima banda di frequenza di Motion+ si estende da 50 Hz a 40 kHz ed è associata a un DSP avanzato che garantisce una fedele riproduzione di tutti i tuoi brani musicali.

Si tratta davvero di un’occasione davvero unica, quindi non ti resta che correre su Amazon ed aggiungere questa cassa al carrello. Oggi, la trovi con tanto di sconto pazzo del 26%. Corri subito su Amazon, prima che sia troppo tardi e termini.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.