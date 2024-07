Altoparlante Bluetooth Marshall: il TOP DI GAMMA ad un prezzo SCHOCK

Pronto ad ascoltare la tua musica preferita coma mai prima d’ora direttamente nel salotto di casa? Allora non farti scappare la mega offerta sull’Altoparlante Bluetooth Marshall Stanmore III, oggi disponibile su Amazon a soli 333 euro con uno sconto conveniente del 16%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Approfitta il prima possibile dell’offertona, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Altoparlante Bluetooth Marshall Stanmore III: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Altoparlante Bluetooth Marshall Stanmore III è un vero e proprio gioiellino top di gamma nel settore audio.

Si contraddistingue per una spazialità stereo davvero eccezionale che offre il tipico suono pervasivo Marshall: questo vuol dire che potrai immergerti nelle tue canzoni preferite così come se fossi al centro di un concerto in prima persona.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto basta abbinarlo al tuo dispositivo e far partire la musica senza necessità di procedere con complicate configurazioni. Inoltre è realizzato per supportare funzionalità Bluetooth di nuova generazione così da poter essere utilizzato con qualsiasi gadget tecnologico a tua disposizione.

La connettività è garantita non solo dalla tecnologia Bluetooth 5.2 di nuova generazione, ma anche dall’ingresso RCA e da quello da 3,5 mm. In più, questo dispositivo è super green in quanto è privo di PVC ed è realizzato per il 70% di plastica riciclata e con materiali esclusivamente vegani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.