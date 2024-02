Altoparlante Bluetooth portatile COMPATTA ma POTENTE: tua col 50% di sconto su Amazon

L’altoparlante Bluetooth portatile Edifier MP100 Plus è il compagno ideale per la tua musica ovunque tu vada. Con la sua portabilità e la resistenza all’acqua IPX7, questo altoparlante è perfetto per l’uso in viaggio, in spiaggia, al campeggio e in qualsiasi ambiente all’aperto. Falla tua col 50% di sconto su Amazon a soli 29€. Ti arriverà a casa con le spedizioni gratuite di Prime.

L’altoparlante Bluetooth portatile Edifier MP100 Plus

Grazie alla connessione Bluetooth 5.3, puoi facilmente collegare il tuo dispositivo mobile all’altoparlante e goderti la tua musica preferita senza fili. Inoltre, il microfono integrato ti consente di effettuare chiamate in vivavoce in modo pratico e senza problemi.

Con una batteria a lunga durata e una porta di ricarica USB-C, puoi goderti fino a 15 ore di riproduzione continua con una singola carica. Inoltre, la resistenza all’acqua IPX7 garantisce che l’altoparlante sia protetto da schizzi d’acqua e pioggia leggera, consentendoti di usarlo senza preoccupazioni anche in ambienti umidi.

Il design compatto e resistente dell’Edifier MP100 Plus lo rende perfetto per gli stili di vita attivi e in movimento. Che tu sia in viaggio o in vacanza, porta la tua musica con te e goditi un audio di alta qualità ovunque tu vada con l’altoparlante Bluetooth portatile Edifier MP100 Plus. Ti costa solo 29€ col 50% di sconto su Amazon. Ti arriverà a casa con le spedizioni gratuite di Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.