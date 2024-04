Altoparlante bluetooth portatile: ottimo affare con questo COUPON

Un piccolo coupon ti permette di avere uno sconto interessante su questo altoparlante bluetooth portatile: attivandolo in pagina potrai pagarlo infatti soltanto 62,99 euro, con spedizione Prime e consegna immediata.

Altoparlante bluetooth portatile in offerta: le caratteristiche

Con l’acquisto di questo altoparlante avrai il compagno perfetto per portare la tua musica preferita ovunque tu vada. Il design innovativo permette al dispositivo di emettere suoni nitidi e dettagliati ad ogni angolo, regalandoti un’esperienza audio a 360 gradi che ti catturerà completamente.

Dotato di certificazione di impermeabilità IPX7, l’altoparlante è in grado di resistere a qualsiasi condizione atmosferica, garantendo un’eccezionale qualità audio anche durante le feste in piscina o le escursioni in montagna. E se cerchi bassi potenti non resterai deluso grazie alla tecnologia XBass attivabile con un semplice tocco del pulsante per avere bassi profondi e avvolgenti.

La batteria dura fino a 20 ore, dandoti tutto il tempo per ascoltare la tua musica preferita per tutto il giorno ovunque ti trovi: in ogni caso, è facilmente ricaricabile tramite USB.

Dal design compatto e facile da portare in giro, è una soluzione perfetta per molteplici scopi. Attiva il coupon e pagalo soltanto 62,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.