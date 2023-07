Altoparlante Bluetooth portatile Sony SRS-XB13: la tua musica preferita POMPA ovunque

L’altoparlante Bluetooth portatile Sony SRS-XB13 è un compagno ideale per chi desidera un suono potente e bassi extra in un design resistente e compatto. Con una qualità audio eccezionale e una portabilità senza pari, questo altoparlante offre un’esperienza di ascolto coinvolgente ovunque tu vada. Prendila ora su Amazon a soli 38€, con lo sconto del 35% e le spese di spedizione gratuite via Prime.

Altoparlante Bluetooth portatile Sony SRS-XB13

Nonostante le sue dimensioni compatte, l’SRS-XB13 produce un suono sorprendentemente potente e bilanciato. Grazie alla tecnologia EXTRA BASS di Sony, gli amanti dei bassi potranno godere di una riproduzione profonda e coinvolgente. Questo altoparlante è in grado di offrire bassi potenti che ti faranno vibrare, dando vita alla tua musica preferita.

La connettività Bluetooth ti consente di collegare facilmente il tuo dispositivo compatibile e riprodurre la musica in modalità wireless. Con una connessione stabile e affidabile, potrai godere di una trasmissione audio senza interruzioni e controllare la riproduzione direttamente dall’altoparlante.

La resistenza all’acqua e alla polvere IP67 rende l’SRS-XB13 un compagno ideale per le avventure all’aperto. Puoi portarlo in spiaggia, in campeggio o in qualsiasi altra situazione senza preoccuparti di danneggiarlo. Questo altoparlante è costruito per resistere agli elementi, offrendo una durabilità affidabile.

La batteria integrata offre un’autonomia fino a 16 ore di riproduzione continua, consentendoti di goderti la musica per tutta la giornata senza dover ricaricare frequentemente. Inoltre, l’SRS-XB13 dispone di una modalità di risparmio energetico che prolunga ulteriormente la durata della batteria.

Il design compatto e leggero dell’SRS-XB13 lo rende facile da trasportare ovunque tu vada. Puoi metterlo nella borsa, nello zaino o anche nel palmo della mano senza problemi. Porta la tua musica preferita ovunque e condividila con gli amici grazie a questo altoparlante portatile. Prendila ora su Amazon a soli 38€, con lo sconto del 35% e le spese di spedizione gratuite via Prime.

