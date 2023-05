Altoparlante Bose SoundLink Flex Wireless ad un prezzo BOMBA su Amazon

Il Bose SoundLink Flex è un buon compagno per le escursioni ed è capace di offrire una qualità audio che gli permette di distinguere bene voci e strumenti. E’ una scelta solida per le persone che vogliono qualcosa di robusto e che possa riprodurre musica e podcast all’aperto. Acquistalo ora su Amazon a soli 122,99€ invece di 169,95€.

Bose potrebbe essere ben noto per le sue cuffie con cancellazione del rumore e i prodotti audio per la casa, ma l’altoparlante Bose SoundLink Flex Bluetooth mira a portare una qualità mai vista prima. Con un esterno robusto e la capacità di sopravvivere alle cadute in acqua, questo altoparlante bluetooth sembra avere il set perfetto di funzionalità per gli avventurieri.

Bose SoundLink Flex utilizza il Bluetooth 4.2 e supporta solo il codec Bluetooth SBC standard. La portata massima secondo Bose è fino a 9 metri. Sebbene l’altoparlante stesso mantenga una connessione Bluetooth affidabile, l’app Bose Connect è impeccabile. A volte dice che non c’è connessione anche se la musica viene riprodotta attraverso l’altoparlante. Inoltre, non è disponibile alcun ingresso ausiliario se si desidera superare le carenze dei codec in generale.

Bose afferma che SoundLink Flex può durare fino a 12 ore con una batteria completamente carica. All’interno della confezione è presente un cavo di ricarica da USB-C a USB-A, ma è necessario fornire un alimentatore. Il pulsante centrale multifunzione ti consente di riprodurre, mettere in pausa e saltare i contenuti, mentre il volume su e giù lo affianca su entrambi i lati. Approfitta ora dello sconto del 28% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

