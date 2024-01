Altoparlante da esterno impermeabile Beosound Explore Ferrari Edition a soli 249€ (prova gratis)

Beosound Explore Ferrari Edition è l’altoparlante da esterno impermeabile realizzato dall’azienda danese Bang & Olufsen, specializzata nella produzione di prodotti audio hi-fi e televisori, in collaborazione con Ferrari. È pensato per chi ama i viaggi avventurosi e, durante le pause, ascoltare le proprie canzoni preferite.

Sullo store ufficiale B&O, l’altoparlante Beosound Explore costruito in collaborazione con Ferrari è in vendita a soli 249 euro. Le spese di spedizione sono gratuite, e in più è possibile accedere a una prova gratuita di 30 giorni: entro questo tempo si può scegliere se richiedere il reso o meno.

Perché acquistare l’altoparlante da esterno Beosound Explore Ferrari Edition

Il primo motivo è semplice: Beosound Explore è un altoparlante da esterno realizzato da Bang & Olufsen, azienda nota per i suoi sistemi audio hi-fi e televisori di grande qualità apprezzati in tutto il mondo. Quanto stai acquistando, quindi, è un prodotto di qualità superiore, non paragonabile alla stragrande maggioranza degli altri speaker outdoor disponibili oggi sul mercato.

Il secondo motivo, direttamente collegabile al primo, è l’esperienza audio offerta. Un’esperienza premium, come conferma una scheda tecnica di livello assoluto (disponibile su questa pagina). Tra le altre cose, segnaliamo l’EQ personalizzabile grazie ai preset e al suono regolabile tramite l’app Bang & Olufsen.

E il terzo motivo è qualcosa di impercettibile: la passione. Una passione con la P maiuscola, come quella per la Ferrari, uno dei marchi italiani più famosi al mondo e che ritroviamo nell’altoparlante dell’azienda Bang & Olufsen con l’iconico cavallino rampante e i colori che vediamo sfrecciare da più di mezzo secolo in pista.

L’altoparlante da esterno di qualità premium Beosound Explore Ferrari Edition è in offerta a 249 euro sullo store ufficiale Bang & Olufsen. Le spese di spedizione sono gratis.

