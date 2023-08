Altoparlante in offerta ad un prezzo STRACCIATO su Amazon

Immagina: sei in vacanza, nella casa che hai affittato, e vorresti goderti i tuoi brani preferiti sul balcone con la massima potenza. Il dispositivo più utile per questo utilizzo è senz’ombra di dubbio un altoparlante bluetooth, che si collega in modo facile e veloce al tuo smartphone, per poi iniziare a riprodurre i tuoi brani da Spotify. È proprio a questa necessità che ha recentemente pensato Amazon, proponendoti nella fattispecie l’altoparlante Bluetooth Sony SRS-XB13 in offerta all’incredibile prezzo di soli 34.90 euro.

L’altoparlante a portata di mano

L’offerta di Amazon prevede la presenza di numerosissime colorazioni: abbiamo infatti a disposizione le colorazioni Blu, Azzurro, Corallo, Lime, Nero e infine Taupe, in base ai tuoi gusti personali e al tuo stile. Si tratta di uno speaker davvero compatto che, al contrario delle deboli casse del tuo smartphone, permette di restituirti un audio davvero vivo e coinvolgente. È inclusa poi una cinghia che ti permette di trasportarlo velocemente e senza problemi, anche quando ti ritrovi in viaggio.

Grazie alla presenza del Passive Radiator e dell’Extra Bass, questo speaker è in grado di restituirti anche le più basse frequenze con una resa sonora mai ascoltata prima d’ora su un dispositivo del genere. Tra le altre cose è perfino dotato di un microfono integrato, che ti consente addirittura di effettuare chiamate in totale tranquillità, con l’uso del vivavoce, tenendo le tue mani libere.

La connessione poi è senz’altro uno dei punti di forza di questo altoparlante: nel giro di pochi secondi infatti poi collegarlo a qualsiasi dispositivo tu voglia, a patto di aver attivato la connessione Bluetooth. È possibile poi ricaricare lo speaker in maniera semplice e veloce, dal momento che in corrispondenza della sua parte posteriore è dotato di una porta USB Type-C. L’autonomia in questo caso è davvero eccellente, dal momento che può durare fino a 16 ore senza necessità di ricaricarlo.

Insomma, a poco più di 30 euro puoi assicurarti per le tue prossime vacanze queste fantastiche casse bluetooth della Sony, per avere la miglior esperienza sonora possibile: ecco perchè ti suggeriamo di acquistarle il prima possibile in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

