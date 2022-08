Altoparlante JBL Flip 5 Waterproof ad un prezzo FOLLE su Amazon

Porta la festa con te ovunque tu vada con l’altoparlante Bluetooth impermeabile JBL Flip 5 di colore nero. La cassa utilizza la connettività Bluetooth per riprodurre musica in streaming dai tuoi dispositivi compatibili come smartphone e tablet. Con 20 W di potenza audio e il suo driver migliorato, questo altoparlante offre un’elevata qualità audio. Acquistalo su Amazon a soli 97,99€ invece di 139,00€.

Il Flip 5 è ​​leggermente più grande e più pesante del suo fratello maggiore, ma non si nota molto la differenza. Il nuovo driver ha un diametro di 4 mm più largo e JBL afferma che è ​​impermeabile con un grado di protezione IPX7. Ciò significa che dovresti essere in grado di immergerlo in acqua a una profondità di un metro per 30 minuti. Non c’è copertura per la porta di ricarica USB-C e sebbene sia impermeabile, non è testata contro l’ingresso di sale o sabbia in spiaggia.

Il Flip 5 ha un punteggio elevato per la portabilità e, una volta appoggiato nel palmo della mano, il cinturino da polso scivola comodamente sulla mano e i pulsanti sono facilmente accessibili.

Oltre a un indicatore luminoso che indica la carica accanto all’unica porta del Flip 5, sono presenti pulsanti di accensione e Bluetooth, oltre a quelli di riproduzione/pausa, controlli del volume e un pulsante PartyBoost sulla parte superiore dell’involucro.

La batteria LiPo ricaricabile integrata da 4800 mAh supporta fino a 12 ore di riproduzione e può essere ricaricata in un massimo di 2,5 ore. Realizzato con un materiale in tessuto resistente e un robusto alloggiamento in gomma, questo altoparlante è progettato per essere sicuro all’interno o all’esterno. Approfitta dello sconto del 30% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

