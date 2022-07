Altoparlante Sony portatile con Extrabass ad un prezzo incredibile su Amazon

Il Sony SRS-XB13 è un piccolo altoparlante portatile economico, potente e facile da trasportare in viaggio. Come il suo predecessore, è dotato di una tracolla, così puoi portarlo facilmente con te quando sei in movimento. Puoi acquistarlo in offerta su Amazon a soli 34,90€ invece di 60 euro.

Anche se risulta essere molto piccolo, ci sono pochi errori durante la compressione del volume, quindi l’audio suona pulito anche a volumi più alti. Possiede anche un profilo sonoro che aggiunge bassi extra.

Il dispositivo ha una qualità costruttiva molto buona. Questo altoparlante è principalmente in plastica e possiede una griglia metallica sulla parte superiore dell’altoparlante per proteggere il suo driver. Come il Sony SRS-XB12, è classificato IP67 per la resistenza alla polvere e all’acqua.

Il produttore avverte che l’altoparlante è progettato per resistere leggermente alla pressione dell’acqua, ma può resistere per almeno 1 minuto in condizioni estreme. E’ consigliabile inoltre assicurarsi che il cappuccio che protegge la porta USB-C sia ermeticamente sigillato per evitare il deterioramento delle prestazioni di resistenza alla polvere e all’acqua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.