Altoparlante wireless Philips, lo porti dove vuoi e ti godi tua musica preferita

L’altoparlante wireless Philips TAS4807W/00 è una soluzione audio versatile e portatile per goderti la tua musica ovunque tu vada. Questo altoparlante Bluetooth multipoint ti consente di connettere simultaneamente fino a due dispositivi per un’esperienza di ascolto senza interruzioni.

La resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IPX67 rende questo altoparlante adatto per l’uso in ambienti esterni e in condizioni avverse. Puoi portarlo in spiaggia, in piscina o in campeggio senza preoccuparti di danni causati dall’acqua o dalla polvere. Fallo tuo a soli 49€ su Amazon, grazie allo sconto del 30%.

Altoparlante wireless Philips, lo porti dove vuoi

Con una batteria integrata, l’altoparlante Philips TAS4807W/00 offre fino a 12 ore di riproduzione continua, consentendoti di goderti la tua musica per lunghe sessioni senza doverlo ricaricare frequentemente. Puoi ricaricarlo comodamente tramite USB.

L’altoparlante Philips TAS4807W/00 vanta anche un design elegante e compatto, che lo rende facile da trasportare ovunque tu vada. Puoi metterlo in borsa o nello zaino senza occupare troppo spazio.

La qualità audio offerta da questo altoparlante è eccezionale, con un suono chiaro e potente che ti permette di apprezzare ogni dettaglio della tua musica preferita. I bassi sono profondi e ricchi, mentre gli alti sono nitidi e cristallini.

Grazie alla connessione Bluetooth, puoi collegare facilmente il tuo smartphone, tablet o altri dispositivi compatibili e riprodurre la tua musica in streaming senza fili. Inoltre, l’altoparlante Philips TAS4807W/00 supporta anche la connessione USB, che ti consente di riprodurre la tua musica direttamente da una chiavetta USB.

Se stai cercando un altoparlante wireless portatile che offra un audio di qualità, resistenza all’acqua e alla polvere e una lunga durata della batteria, l’altoparlante Philips TAS4807W/00 è una scelta eccellente. Aggiungi un tocco di musica alla tua vita ovunque tu vada con questo altoparlante versatile e affidabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.