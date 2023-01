Altoparlanti Creative Gigaworks T 40 II ad un prezzo BOMBA su Amazon

Creative GigaWorks T40 Series II è un altoparlante dotato di una configurazione audiophile a tre driver Midrange/Tweeter/Midrange (MTM) con tecnologia BasXPort aggiuntiva che offre dinamiche dalla massima qualità con una risposta dei bassi dal suono pieno. Acquista ora su Amazon questo altoparlante a soli 115,96€ invece di 149,99€.

Inoltre è dotato di tweeter a cupola in seta con doppio driver in fibra di vetro intrecciata che garantisce un’esperienza audio a gamma completa. GigaWorks T40 Series II può generare una potenza di uscita migliorata di 16 W per altoparlante.

Ogni altoparlante è dotato di un tweeter migliorato posizionato al centro con 2 driver di fascia media ad alte prestazioni, e questo particolare design e configurazione dei driver ti garantirà un’esperienza audio in stile audiofilo.

Il singolo driver del tweeter è un tipo a cupola in tessuto mentre i driver dual midrange sono dotati di coni in fibra di vetro intrecciata che sono resistenti a livelli di temperatura e umidità elevati. In questo modo funzioneranno senza problemi e non perderanno mai le loro proprietà di smorzamento.

La tecnologia BasXPort è stata progettata per migliorare la gamma di frequenze più basse incanalando le onde sonore dalla camera interna. In questo modo GigaWorks fornirà una gamma media più pronunciata per un’esperienza musicale più calda e naturale.

Sull’altoparlante principale, si potranno controllare i bassi, gli alti ed è presente un’uscita per le cuffie e un ingresso aux (1/8″). Sul retro avrai un ingresso di alimentazione, un ingresso per collegarlo all’altoparlante sinistro e anche un ingresso audio (1/8″) che ti aiuterà a collegarlo ad una sorgente audio. Si possono usare anche i doppi cavi da XLR a RCA e il convertitore maschio da RCA a 1/8″ incluso in modo da poter utilizzare le uscite bilanciate di un RME. Approfitta ora dello sconto del 23% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.