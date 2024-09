Altoparlanti da scrivania per PC a quasi metà prezzo: risparmi più di 100€

Amazon ti offre la possibilità di ottimizzare la tua postazione di lavoro con questi Altoparlanti da scrivania per PC NZXT Relay! Oggi sono disponibili a soli 149 euro con un mega sconto del 42%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Ma non aspettare oltre, sono a disposizione gli ultimissimi articoli scontati!

Altoparlanti da scrivania per PC NZXT Relay: tutte le funzionalità e le caratteristiche tecniche

Gli Altoparlanti da scrivania per PC NZXT Relay sono degli accessori tech ideali per ottimizzare la tua postazione di lavoro o di gioco.

Innanzitutto sono disegnati specificatamente per un ascolto ravvicinato con un high dinamic range che porta in vita i dettagliati paesaggi sonori di gioco. In questo modo sarà possibile vivere in prima persona qualsiasi contenuto multimediale, riuscendo a primeggiare anche nelle sfide più complesse.

Dal punto di vista tecnico, hanno una potenza complessiva di 80 watt (40 watt per altoparlante) quindi riempiono la stanza con un suono coinvolgente e a gamma completa per giochi, musica o film. In più i tweeter con cupola in seta da 20 mm e i woofer con fibra di vetro da 3 pollici producono alti dolci e naturali, e bassi ricchi e corposi per un suono equilibrato.

La cassa è costruita con MDF di alta qualità per minimizzare la risonanza e la distorsione per un audio chiaro e senza vibrazioni. Inoltre le dimensioni sono super compatte per poter essere posizionate sulla scrivania dando il minimo ingombro.

