Altoparlanti Logitech 2.1 con Subwoofer ad un prezzo SUPER conveniente su Amazon

Il Logitech Z533 rappresenta un buon compromesso per il prezzo a cui si trova, ed è sicuramente a passo rispetto ai sistemi di altoparlanti entry-level, offrendo un buon design, qualità costruttiva, caratteristiche e prestazioni. Acquistalo ora su Amazon a soli 89,90€ invece di 145,00€.

È un set di altoparlanti di bell’aspetto. Disponibili in bianco o nero, i satelliti sono rifiniti in plastica lucida e ognuno ha un singolo driver da 2,6 pollici color oro a vista. Sarebbe bello avere l’opzione di una copertura in tessuto per i frontali, ma almeno in questo modo non ti ritroverai con antiestetici punti di fissaggio quando la copertura viene rimossa. Ciascuno dei satelliti misura solo 170 x 100 x 85 mm.

Il subwoofer invece ha una resistente finitura in plastica opaca e un panno completo che copre il driver da 5,25 pollici. È anche portato sul lato. Con le sue dimensioni di 265 x 255 x 195 mm, è leggermente più grande rispetto la concorrenza, ma è progettato in modo tale che i suoi lati più lunghi siano appoggiati contro il muro anziché rivolti in avanti, quindi è più facile da riporre rispetto agli altri.

Un bel extra fornito con lo Z533 è un telecomando cablato di buona qualità, che incorpora una grande rotellina del volume / potenza e un quadrante dei bassi, oltre a cuffie da 3,5 mm e prese di ingresso aux. La sezione superiore ruota per accendere gli altoparlanti e regolare il volume, fornendo un metodo di regolazione tattile soddisfacente. Inoltre, l’intera unità è solida e pesante: non è necessario attaccarla alla scrivania per evitare che scivoli via.

Tutte le altre connessioni sono gestite dal subwoofer, che ha una coppia di ingressi phono e una presa jack da 3,5 mm per l’ingresso audio principale. Accanto a queste prese c’è un’altra coppia di prese phono per il collegamento degli altoparlanti satellite. È un vantaggio che i satelliti non siano collegati direttamente al subwoofer, ma purtroppo non è possibile scollegare il cavo all’estremità del satellite, quindi non è ancora sostituibile se si rompe.

Allo stesso modo, il cavo per il telecomando è completamente legato, anche se per fortuna il cavo di alimentazione è la spina standard a forma di otto. Tutto sommato, è un set di funzionalità che sembra giusto per il prezzo di questi diffusori, e lo stesso si può dire della qualità del suono.

Un netto miglioramento è stato fatto anche con gli altoparlanti 2.1. Che tu stia ascoltando musica, guardando un film o giocando, è un miglioramento che sarà evidente e apprezzato.

Come con altri sistemi 2.1, sono le frequenze medie che sono lasciate un po’ carenti dallo Z533. C’è una mancanza di calore in certa musica e il subwoofer un po’ troppo rimbombante, e nessuno dei due rende giustizia alle frequenze medie. Pertanto, se ti piacciono di più il rock, l’indie e altra musica guidata dalla chitarra e dal pianoforte, dovrai scegliere altro. Per giochi e film, tuttavia, lo Z533 offre un suono ottimo con bassi solidi. Approfitta ora dello sconto del 38% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime ricorda che la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.