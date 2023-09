ALTOPARLANTI Dolby Surround, lo SCONTO è imperdibile: ma devi affrettarti!

Avere un impianto audio di qualità gioca un ruolo cruciale per potersi godere al meglio un evento sportivo, concerti, il gaming, la visione di film o serie tv preferite. E allora, meglio non perdere questo sconto formidabile: Logitech Z906 5.1 Sistema di Altoparlanti Audio Dolby Surround è infatti offerto con una riduzione sul prezzo del 20%, quindi ora lo paghi 319,99 euro anziché 399,99 euro! Cos’hanno di così speciale? Un Certificato THX, il fatto che sia appunto un sistema audio Dolby e DTS, ‎che abbia una Potenza da 1000 Watt (quella decantata pure dai mitici 883!), che abbia un comodo Telecomando per manovrarlo comodamente da remoto mentre sei sul divano o nel letto. Nonché il fatto che, avendo la connettività bluetooth, puoi collegarci PC, Play Station, Xbox, la Tv, lo stereo, lo smartphone o il tablet. Quindi per ogni uso e consumo!

Logitech Z906: tutte le caratteristiche e le offerte in corso

Partiamo dalla potenza di suono di queste casse Logitech Z906 5.1 Sistema di Altoparlanti Audio Dolby Surround: le Casse cablate Logitech 5.1 Surround Sound Speakers offrono una ‎potenza di 1000 Watt di picco/500 Watt RMS. Ma anche dei bassi profondi che ben si condensano con gli alti. Prima abbiamo accennato al fatto che abbia la certificazione THX, cosa significa? Che queste casse offrono un’esperienza di ‎riproduzione di film e musica di qualità ‎professionale con suoni ricchi di dettagli. Potrai così lasciarti avvolgere dalla musica, dai dialoghi o dagli effetti speciali. Il suono è altresì progettato ‎per decodificare colonne sonore Dolby Digital e DTS.

Un grande vantaggio è il fatto che supporti l’ingresso simultaneo di diversi dispositivi compatibili come TV, lettore Blu-ray/DVD, DVR, Xbox, Playstation, Nintendo, iPod e ‎impianto stereo. Quindi non dovrai continuamente associare e dissociare i dispositivi che usi quotidianamente. Si collegheranno in automatico e saranno sempre pronti per l’uso! Ultimo vantaggio: puoi personalizzare con la console di ‎controllo e ‎il telecomando wireless il suono surround, i livelli ‎del volume di ogni altoparlante satellite, subwoofer e ‎tanto altro ‎ancora!

Insomma, avrai tutto questo e tanto altro a soli 319,99 euro. Ma, trattandosi di un’offerta, devi anche affrettarti perché non dura a lungo!

