Soundbar PC e TV in offerta: non crederai alle tue orecchie

Avere dei buoni altoparlanti per riprodurre un audio di qualità è fondamentale sia quando si guarda un film o una serie Tv, sia quando si gioca a un videogame, oppure si ascolta musica. Per rendere la propria esperienza di watching o gaming coinvolgente e indimenticabile. E allora, perché non approfittare di questi altoparlanti Phission scontati del 15% su Amazon? Potrai usarli sia per il Pc che per la tua Tv.

Questo accessorio audio è bello da vedere, salvaspazio, ma, cosa ancora più importante, dotato delle ultime tecnologie in tema di audio ed elettrodomestici per la smart Home. Dunque, utile e dilettevole, per un’occasione da prendere al volo: sono in offerta a 59.83 euro, ai quali aggiungere un coupon del 10%. Per un prezzo finale di 53.84 euro! Cosa aspetti?

Altoparlanti per Pc e Tv Phission: caratteristiche tecniche

Questa soundbar vanta una potenza pari a 30W, in grado di amplificare in modo perfetto l’uscita sonora di qualsiasi dispositivo: dalla Tv al Pc passando per il proprio smartphone fino a un Monitor separato. Completamente salva-spazio, si adatta in ogni ambiente domestico, anche il più ristretto: parliamo infatti solamente di una dimensione pari a 40x9x7cm. Quindi, può essere perfino appoggiato su un tavolo o su una scrivania. Anche perché pesa solamente circa 1 kg, quindi non si rischiano sovraccarichi. Ma può essere anche installato con una staffa a parete, così da rendere ancora più avvolgente il suono (kit di montaggio incluso).

Questi altoparlanti Phission sono dotati dotati di 2.0 canali, mentre il suono a 360 gradi ti porterà in uno spazio coinvolgente. E’ possibile selezionare 3 distinte modalità di suono: Music, Movie, News mode. In questo modo, il suono sarà adattato al tipo di attività che stiamo svolgendo: ascoltare musica, giocare, guardare un film o una serie Tv.

Ecco cosa troverai nella confezione:

1 x Soundbar

1 x Guida dell’utente

1 x Telecomando

1 x cavo di alimentazione

1 x cavo ottico

1 x cavo da 3.5mm a RCA

2 x Kit di montaggio a parete

Ma le belle notizie non finiscono qui, e riguardano il prezzo finale che pagherai. Infatti, se quello di partenza è di 69.99 euro, su Amazon c’è un’offerta pazzesca che lo fa crollare a 59.83 euro! Quindi con il 15% di sconto! Non solo, grazie a un coupon aggiuntivo del 10%, potrai risparmiare ulteriormente, pagando gli altoparlanti per Pc e Tv Phission a 53.84 euro!

