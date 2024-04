Altoparlanti per computer con EFFETTI LUCE COLORATISSIMI a SOLI 9 EURO

Se vuoi immergerti nei tuoi contenuti multimediali come mai prima d’ora, scegli questi Altoparlanti per computer MAMBASNAKE! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 9 euro grazie ad uno sconto bomba del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Altoparlanti per computer MAMBASNAKE: funzionalità e modalità di utilizzo

Gli Altoparlanti per computer MAMBASNAKE possono fornire un suono stereo chiaro, in modo da poter ascoltare musica o giochi senza distrazioni, interferenze o rumori. Se il volume continua ad aumentare, difficilmente verrà distorto, offrendoti una vera festa audiovisiva.

Questi dispositivi forniscono 6 effetti di luce color arcobaleno RGB (inclusa la disattivazione degli effetti di illuminazione), consentendo di creare un’esperienza di illuminazione coinvolgente durante l’ascolto di musica e durante i giochi.

La dimensione mini di un singolo altoparlante è di 86 x 91 x 146 mm. Il design compatto rende l’altoparlante abbastanza piccolo da poter essere posizionato su una scrivania stretta, e l’aspetto elegante lo rende perfetto anche come elemento di ornamento.

La modalità di utilizzo è semplicissima: il dipositivo può utilizzare direttamente i 2 interruttori sul cavo per attivare l’effetto di retroilluminazione e controllare il volume. È alimentato tramite USB e non è richiesto nessun driver. L’operazione è semplice: basta collegare il cavo USB al dispositivo o al caricatore, quindi collegare il jack da 3,5 mm al dispositivo audio. Da quel momento in poi l’altoparlante riempirà l’intera stanza con la tua musica, film o giochi.

La compatibilità è super estesa: l’interfaccia audio da 3,5 mm è adatta per la maggior parte dei lettori musicali, iPhone, iPad, telefoni, tablet Samsung Galaxy o altri dispositivi.

Oggi gli Altoparlanti per computer MAMBASNAKE sono disponibili su Amazon a soli 9 euro grazie ad uno sconto bomba del 20%.

