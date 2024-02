Altoparlanti per PC con EFFETTI LUCE personalizzabili a MINI PREZZO: applica il COUPON

Oggi puoi aggiudicarti degli altoparlanti top di gamma per il tuo pc ad un prezzo davvero strepitoso! Si tratta degli Altoparlanti per computer CREATIVE Pebble Pro, disponbili su Amazon a soli 55 euro grazie ad un mega coupon di sconto del 30% da applicare al momento dell’ordine.

Altoparlanti per computer CREATIVE Pebble Pro: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

Gli Altoparlanti per computer CREATIVE Pebble Pro vantano delle speficihe tecniche superlative che rivoluzioneranno la tua esperienza audio.

Questi amplificatori digitali sono completamente nuovi con un design dei driver all’avanguardia che consentono un palcoscenico sonoro che è va ben oltre la dimensione del prodotto, per tutti i livelli di volume.

I dispositivi dispongono della tecnologia BassFlex per offrire una risposta estesa alle basse frequenze e ai bassi pronunciati, nonché dell’elaborazione audio Clear Dialog per garantire che i dialoghi vocali siano facilmente comprensibili.

Sono in grado di garantire fino a 10 W RMS totali e potenza di picco fino a 20 W tramite USB-C. In più, è possibile amplificare ulteriormente l’audio con un adattatore USB PD da 30 W per una potenza acustica fino a 30 W RMS totale e 60 W di picco.

Le opzioni di connettività sono super estese: utilizza USB sia per l’alimentazione che per l’audio, consentendo al contempo la connettività wireless Bluetooth da 5.3 o 3,5 mm AUX-in. Puoi anche collegare il microfono o le cuffie cablate tramite le porte disponibili per comunicare in modo semplice e veloce.

Come se non bastasse, questi gioiellini sono anche dotati di una gamma di luci a LED RGB e 3 effetti di luce tra cui scegliere per rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.