Altoparlanti per pc CREATIVE con illuminazione PERSONALIZZABILE a MINI PREZZO

Per godere di un suono impeccabile ed immersivo anche quando utilizzi il tuo pc, prova gli Altoparlanti per computer CREATIVE Pebble Pro! Oggi sono disponibili a soli 50 euro con uno sconto bomba del 16%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli sono in esaurimento e la promozione è valida ancora per pochissime ore!

Altoparlanti per computer CREATIVE Pebble Pro: funzionalità e modalità di utilizzo

Gli Altoparlanti per computer CREATIVE Pebble Pro sono dei veri e propri gioiellini che ottimizzano al massimo livello l’audio del tuo pc.

Questi dispositivi incorporano amplificatori digitali completamente nuovi con un nuovo design dei driver e sono combinati per garantire un palcoscenico sonoro immersivo per tutti i livelli di volume e qualsiasi tipologia di contenuto.

Inoltre dispongono dell’innovativa tecnologia BassFlex per offrire una risposta estesa alle basse frequenze e ai bassi pronunciati, oltre all’elaborazione audio Clear Dialog per garantire che i dialoghi vocali siano facilmente comprensibili in qualsiasi ambiente, anche quello più rumoroso.

I due altoparlanti offrono sempre un audio amplificato in quanto garantiscono fino a 10 W RMS totali con una potenza di picco fino a 20 W tramite USB-C. In più, puoi amplificare ulteriormente l’audio con un adattatore USB PD da 30 W per una potenza acustica che arriva fino a 30 W RMS totale e 60 W di picco.

Per finire, dispongono di una gamma di luci a LED RGB e 3 effetti di luce tra cui scegliere: puoi scorrere tra i colori, sbizzarrirti con la modalità pulsante o visualizzare il bagliore di un solo colore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.