Altro che 1000 euro per un telefono: questi smartphone a basso costo sono spettacolari

Il problema, però, è il prezzo. Da top di gamma vero. E così molti utenti, soprattutto negli Stati Uniti, iniziano a guardarsi intorno: ci sono modelli Android che costano meno e offrono più memoria, più batteria o prestazioni più spinte. Il confronto, a quel punto, non si gioca più sulla scheda tecnica letta riga per riga, ma su quello che si porta davvero a casa spendendo 500, 800 o 900 dollari.

Il punto debole del Google Pixel 10 Pro non è l’uso di tutti i giorni. L’esperienza resta pulita, semplice, con aggiornamenti rapidi e un software che Google sa cucire bene sui suoi telefoni. Il problema è un altro: il rapporto tra prezzo e dotazione. Ci sono il nuovo Tensor G5, sette anni di aggiornamenti Android, le funzioni AI legate a Gemini e un design ormai riconoscibile, con schermo piatto e barra fotografica sul retro. Ma nella fascia dei 1.000 dollari diversi rivali offrono chip più potenti, batterie più grandi o tagli di memoria più generosi.

Il processore di Google, secondo i benchmark citati da NanoReview nel confronto con gli Snapdragon più recenti, resta dietro nelle prestazioni pure. Nell’uso normale magari non cambia molto, come hanno scritto diversi recensori nelle prove delle ultime settimane. La differenza, però, viene fuori con giochi pesanti, montaggio video e sessioni lunghe. Anche l’autonomia non aiuta: per la gamma Pixel è un tema ricorrente, e diversi utenti segnalano consumi alti dopo mesi di utilizzo.

Sotto i 900 dollari: Pixel 10a, Pixel 10 e Galaxy S26 fanno sul serio

La prima alternativa arriva dalla stessa Google. Il Pixel 10a, venduto a 500 dollari nella versione da 128 GB, mantiene buona parte dell’esperienza Pixel a un prezzo molto più basso. Ha un display OLED da 6,3 pollici a 120 Hz, luminosità di picco dichiarata a 3.000 nit, chip Tensor G4, 8 GB di RAM e batteria da 5.100 mAh con ricarica wireless. Per contenere il prezzo rinuncia al teleobiettivo 5x del Pro e usa sensori fotografici meno ambiziosi. Una scelta prevedibile, in questa fascia.

Confronto tra smartphone Android su una scrivania, con calcolatrice e appunti per valutare prezzo e alternative più convenienti.

Più bilanciato, per chi vuole restare con Google, è il Pixel 10 standard. Costa 800 dollari con 128 GB, monta lo stesso Tensor G5 del Pro, ha 12 GB di RAM, certificazione IP68, vetro Gorilla Glass Victus 2 e supporto Pixelsnap, compatibile con accessori magnetici in stile MagSafe. Le fotocamere sono meno raffinate rispetto al Pro, ma il software è quasi lo stesso, comprese le principali funzioni AI e i sette anni di aggiornamenti. A 900 dollari, invece, il Samsung Galaxy S26 risponde con 256 GB di memoria di base, One UI, suite Galaxy AI e Snapdragon 8 Elite Gen 5: un pacchetto pesante, soprattutto per chi registra molti video in 4K.

Prestazioni e gaming: OnePlus 15 e RedMagic 11 Air sfidano il Tensor G5

Sul terreno delle prestazioni, il OnePlus 15 è il rivale più diretto per chi vuole potenza senza andare troppo oltre con il prezzo. Parte da 900 dollari con 256 GB di memoria UFS 4.1 e 12 GB di RAM. Con 100 dollari in più raddoppia lo spazio e sale a 16 GB di RAM. Il display AMOLED da 6,78 pollici arriva fino a 165 Hz nelle app compatibili, supporta Dolby Vision e HDR10+ e offre un touch sampling rate molto alto. Sono dettagli tecnici, sì, ma in gioco si sentono più di una funzione AI usata ogni tanto.

Ancora più aggressivo è il RedMagic 11 Air di Nubia, venduto a 530 dollari con Snapdragon 8 Elite, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria. È pensato per il gaming e non lo nasconde: schermo AMOLED a 144 Hz senza notch, fotocamera frontale sotto il display e batteria al silicio-carbonio da 7.000 mAh con ricarica cablata fino a 80 W. Il compromesso è il supporto software. RedMagic promette due anni di aggiornamenti Android principali e tre anni di patch di sicurezza: molto meno rispetto a Google e Samsung. Per chi vuole ancora più margine c’è il RedMagic 11S Pro, con Snapdragon 8 Elite Gen 5 e batteria ancora più grande.

Batteria, fotocamere e aggiornamenti: il confronto si decide qui

Alla fine tutto dipende da cosa si intende per valore. Il Pixel 10 Pro resta forte su fotocamere, funzioni intelligenti, trascrizioni rapide, call screening avanzato e aggiornamenti disponibili subito. Ma se la priorità è la batteria, il OnePlus 15 sembra più convincente: la sua unità da 7.300 mAh, insieme al lavoro fatto su OxygenOS, secondo le prove pubblicate da SlashGear arriva senza problemi a un giorno e mezzo di utilizzo. Per chi passa molte ore fuori casa, non è un dettaglio.

Sulle fotocamere, Google conserva un vantaggio nella resa computazionale, soprattutto nei ritratti, nel punta e scatta e nelle scene difficili. Samsung, però, offre più memoria di base sul Galaxy S26. OnePlus registra video fino a 4K a 120 fps o 8K a 30 fps. Il Pixel 10 standard, dal canto suo, mantiene persino il teleobiettivo 5x, anche se con sensori più piccoli. Se invece il punto sono gli aggiornamenti, Pixel 10a, Pixel 10, Pixel 10 Pro e Galaxy S26 garantiscono fino a sette anni di supporto. Un fattore che, per molti, pesa più di qualche punto nei benchmark. Perché spesso il vero affare non è il telefono più completo, ma quello che taglia meno proprio dove serve.