Altro che Apple: ecco il caricatore PD per tutti i MacBook, iPad e iPhone!

Sei in cerca di un caricatore PD alternativa a quelli a marchio Apple? Non vuoi però rinunciare alla qualità? Beh, ecco il prodotto che fa per te! Oggi il caricatore NOVOO con ben 2 porte USB-C e una USB-A è in super promo Amazon! Grazie ad uno sconto coupon del 40%, questo modello costa solo 31,79€! Approfitta subito di questa promo davvero ottima!

Potenza e qualità: ecco il caricatore PD per tutti i prodotti Apple e non solo!

Dotato della tecnologia GaN, questo caricabatterie compatto e potente può alimentare simultaneamente il tuo MacBook Pro o altri notebook, iPad Pro, iPhone e tantissimi altri device, grazie alle sue 3 porte e ai 2 cavi PD 100W Type-C inclusi. Sì perchè oltre al caricatore, a casa arriveranno ben due cavi USB-C: uno da 1 metro e uno da 1,5 metri. Ottimo no?

Che tu sia un professionista, uno studente o semplicemente un appassionato di tecnologia, il caricatore PD NOVOO è la soluzione perfetta per ridurre il numero di dispositivi da portare con te, ottimizzando spazio nel tuo zaino.

Non è da sottovalutare la presenza della porta USB-A: può essere utile per caricare device in modo più lento o, ancor meglio, per sfruttare tutta la potenza di erogazione del dispositivo.

Non farti scappare questa occasione: acquista subito il caricatore PD NOVOO: ottima alternativa ai dispositivi targati Apple. Il prezzo di questo kit oggi è bassissimo: solo 31,79€ grazie al coupon del 40% disponibile su Amazon. Un prezzo da non perdere!

