Altro che BEFANA, il regalo oggi te lo fa Amazon: tablet da 10'' con Android 12 a 89€

Il tablet SGIN da 10.1 pollici con sistema operativo Android offre una combinazione di potenza e versatilità per soddisfare le esigenze di lavoro, studio e intrattenimento. Con una serie di funzionalità avanzate, questo tablet è progettato per offrire un’esperienza utente completa.

Il display da 10.1 pollici con risoluzione 1200×800 FHD IPS offre immagini chiare e dettagliate, ideali per la visualizzazione di contenuti multimediali, navigazione web e lavoro produttivo. La tecnologia IPS garantisce angoli di visione ampi e colori vividi. Allora assicurati la tua copia su Amazon, il dispositivo costa solo 89€, incluse le spese di spedizione, grazie allo sconto di 30€ col coupon omaggio da spuntare sulla pagina del prodotto.

Tablet da 10” SGIN, potenza e versatilità regalati con Android 12

L’Octa Core fino a 1,6GHz insieme a 8GB di RAM forniscono potenza di elaborazione sufficiente per eseguire applicazioni e multitasking senza intoppi. La capacità di archiviazione di 128GB (espandibile fino a 256GB) offre spazio sufficiente per archiviare foto, video, documenti e altre applicazioni.

La presenza di telecamere da 5MP (frontale) e 8MP (posteriore) consente di catturare foto e video di buona qualità. Questo è utile sia per le videochiamate che per la registrazione di momenti speciali. La batteria da 6000mAh offre una buona autonomia, consentendo di utilizzare il tablet per un periodo prolungato senza la necessità di frequenti ricariche.

La connettività WiFi dual-band (2.4G/5G) e il GPS integrato forniscono opzioni avanzate per la connessione a Internet e la navigazione, garantendo una connessione stabile e la possibilità di utilizzare servizi basati sulla posizione.

In conclusione, il tablet SGIN da 10.1 pollici è una scelta solida per chi cerca un dispositivo Android versatile e performante. Con un display di qualità, potenza di elaborazione sufficiente e una serie di funzionalità avanzate, questo tablet si adatta bene alle esigenze quotidiane degli utenti. Corri ad accaparrarti la tua copia, il dispositivo costa solo 89€ su Amazon, incluse le spese di spedizione.

