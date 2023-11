Altro che Black Friday: eBay ti REGALA Motorola moto g32 (-47%)

Inutile girarci intorno: con uno sconto immediato del 47% per Motorola moto g32, l’offerta eBay è assolutamente impareggiabile e imperdibile. Infatti, spendendo la cifra shock di appena 160€, hai finalmente la possibilità di acquistare il device a marchio Motorola senza spendere un capitale.

Nonostante il costo molto conveniente e alla portata di tutti, lo smartphone Android low cost è assolutamente in grado di soddisfare tutte le tue personali esigenze.

Appena 160€ su eBay per Motorola moto g32: sconto irresistibile del 47%

Motorola moto g32 è uno smartphone ideale per navigare in rete, chattare sui social network, ascoltare la musica, guardare video online, telefonare e molto altro; insomma, è lo smartphone con cui portare a termine i task di tutti i giorni.

Frontalmente monta un bel pannello da 6.5 pollici con cui puoi guardare tutti i video che vuoi a risoluzione Full HD+, mentre sotto il cofano una mega batteria da 5000 mAh e un potente processore octa core ti garantiscono buona autonomia e velocità nell’avvio delle app. Inoltre, come se non bastasse, lo smartphone di Motorola monta anche un buon comparto fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP per scattare foto di qualità e registrare video ad alta risoluzione.

Con uno sconto irresistibile del 47% su eBay lo smartphone del colosso hi-tech ti arriva a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra; fatti furbo e acquistalo in questo stesso istante per evitare che l’offerta non sia più disponibile.

