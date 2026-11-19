Euronics rilancia il Black Friday con un volantino ricco di offerte, ma a catturare l’attenzione è soprattutto un’asciugatrice Samsung proposta a prezzo ribassato.

Le promozioni, disponibili in Italia fino al 30 novembre 2026, riguardano anche smartphone, notebook e televisori di grandi dimensioni. Tra i prodotti segnalati spiccano un notebook Acer, uno smartphone Redmi e una TV Samsung da 75 pollici. La sfida ai marketplace, Amazon compreso, si gioca sui prezzi, ma anche sulla disponibilità nei singoli negozi e sulle condizioni da controllare prima dell’acquisto.

Volantino Euronics fino al 30 novembre: entra in gioco anche Star Club

Il nuovo volantino Euronics Black Friday resterà valido fino al 30 novembre 2026, salvo esaurimento scorte nei negozi aderenti e online. Una finestra abbastanza lunga per chi non vuole comprare di corsa, ma preferisce controllare prezzi, disponibilità e schede tecniche prima di decidere.

Nei punti vendita, spiegano alcuni addetti, le richieste si concentrano soprattutto su asciugatrici, TV di grandi dimensioni e smartphone di fascia media. “La gente entra già con il modello segnato sul telefono”, ha raccontato un commesso in un negozio del Centro Italia.

Accanto agli sconti, Euronics spinge anche Star Club, il nuovo programma fedeltà con vantaggi dedicati agli iscritti. Il materiale promozionale parla di benefici riservati, ma le condizioni possono cambiare in base al canale d’acquisto e alle campagne attive. Meglio quindi controllare tutto nel carrello, oppure chiedere direttamente al personale in negozio. Un dettaglio pratico, certo. Ma quando si parla di offerte, fa la differenza.

Redmi Note 17 e Acer Aspire Go 15: le offerte tech in primo piano

Tra i prodotti più visibili del volantino Euronics c’è il Redmi Note 17, proposto a 599,99 euro nella versione con 6 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Nella scheda indicata dal materiale promozionale figurano anche una fotocamera da 50 MP, una batteria da 7700 mAh e un display da 6,83 pollici.

Il telefono è disponibile in tre colori. Un particolare che può sembrare secondario, ma non lo è sempre. Soprattutto se lo si compra come regalo o se si preferisce usarlo senza cover.

Sul fronte computer, l’offerta più chiara riguarda l’Acer Aspire Go 15, in vendita a 599 euro. Il notebook monta un processore Intel Core 5, con 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Una dotazione adatta a studio, lavoro quotidiano, navigazione, videochiamate e gestione di documenti pesanti. Non è un portatile da gaming spinto, e il volantino infatti non lo presenta così. Scelta corretta: il suo posto è un altro, ed è ben definito.

Asciugatrice Samsung e TV 4K da 75 pollici: Euronics sfida Amazon sul prezzo

La proposta più forte per la casa è l’asciugatrice Samsung da 8 chili, inserita nel Black Friday Euronics a 499 euro. Il modello indicato ha Wi-Fi integrato e viene descritto come particolarmente silenzioso durante l’uso.

Per molte famiglie, soprattutto nei mesi freddi e nelle abitazioni senza balcone o spazio esterno, non è un capriccio. È una soluzione concreta. Panni stesi in salotto, umidità, tempi infiniti per asciugare tutto: il problema è noto.

Sempre a 499 euro, Euronics propone anche una Smart TV Samsung 4K da 75 pollici, modello 2026, con pannello Crystal UHD, funzioni Vision AI companion, suoni dinamici e resa dei colori migliorata secondo quanto riportato nel volantino. Una diagonale del genere richiede spazio, certo, e qualche metro tra divano e schermo. Ma per chi vuole rinnovare il soggiorno in vista di film, sport e console, l’offerta pesa. Altro che semplice vetrina promozionale: qui il confronto con il Black Friday Amazon diventa concreto, prodotto per prodotto.