Altro che Blackfriday, LIDL lancia i suoi BlackDays con la vaporella a 17 euro

In primo piano ci sono piccoli elettrodomestici e accessori per la casa a prezzi contenuti: dalla friggitrice ad aria al forno digitale, fino al pulitore per tappezzeria e agli articoli W5 per mettere ordine e pulire. Le promozioni, come sempre in questi casi, sono valide fino a esaurimento scorte.

Il prodotto che salta subito all’occhio nel nuovo volantino Lidl è la friggitrice ad aria verticale a doppio cestello Silvercrest, in vendita a 89€. Ha una potenza di 2.470 W e due zone di cottura separate da 4,75 litri ciascuna: una soluzione comoda per preparare due piatti insieme, senza mescolare odori e sapori.

La temperatura, secondo quanto riportato nel volantino, va da 40 a 240 °C e ci sono 7 programmi preimpostati. È un apparecchio pensato per chi cucina spesso, per le famiglie o per chi vuole portare in tavola più pietanze nello stesso momento. Sempre a 89€ c’è anche il forno digitale Silvercrest da 21 litri, con potenza da 2.250 W, 8 programmi preimpostati, temperatura regolabile tra 60 e 230 °C e timer fino a 120 minuti.

Nella confezione sono inclusi teglia, griglia e griglia per cottura ad aria, dettaglio utile perché permette di usarlo subito, senza comprare altro. La differenza è abbastanza chiara: la friggitrice punta su velocità e doppia cottura, il forno su un uso più vario nella cucina di tutti i giorni.

Piccoli elettrodomestici sotto i 20€: sottovuoto, cuociriso, tritatutto e accessori cucina

Nel reparto cucina Lidl ci sono anche diversi prodotti sotto i 20€. Si parte dalla macchina sottovuoto sigillasacchetti Silvercrest a 19,99€, con potenza da 130 W e due funzioni: “Wet”, per alimenti umidi, e “Soft”, per i cibi più delicati. Nella confezione sono compresi guarnizione di ricambio, rotoli di pellicola da 3 metri, due tubi per il vuoto e tre adattatori per valvola.

Piccoli elettrodomestici per cucina e pulizia esposti in corsia supermercato, in linea con le offerte Lidl Black Days.

Le pellicole per sigillatrice costano 3,99€, in confezioni da due o tre pezzi, resistenti — secondo il volantino — da -20 a 110 °C e adatte anche alla cottura sottovuoto. A 19,99€ si trova poi il cuociriso elettrico da 1 litro e 400 W, con inserto in alluminio estraibile utilizzabile anche per la cottura a vapore, dosatore e cucchiaio.

Più economici, ma pratici, la padella per pancake a 12,99€, con diametro da 26 cm e sette stampi da 7,4 cm, compatibile anche con l’induzione, e il tritatutto elettrico da 260 W e 300 ml a 9,99€, con due velocità e disco emulsionante per montare la panna. Completano la lista la bilancia da cucina da 5 kg a 3,99€, batteria inclusa, e il set di utensili da cucina a 1,99€: piccoli acquisti, ma di quelli che in cucina tornano spesso utili.

Pulizia della casa in offerta: pulitore per tappezzeria, vapore e spazzola elettrica

Tra le offerte dei Lidl Black Days dedicate alla casa spicca il pulitore per tappezzeria Silvercrest a 79€. La scheda indica 800 W di potenza, 17 kPa di forza di aspirazione e doppio serbatoio: 2,5 litri per l’acqua pulita e 1,9 litri per quella sporca. Nella confezione, secondo il volantino, ci sono due spazzole, una grande e una piccola, il supporto per il tubo flessibile e 100 ml di detergente per tappeti e tappezzeria.

È pensato per divani, sedili e superfici in tessuto, dove il semplice aspirapolvere spesso non basta. La lavasuperfici a vapore è proposta a 17,99€, lavora con pressione tra 2,8 e 3,5 bar e ha un serbatoio da 250 ml, con accessori inclusi, tra cui l’ugello a vapore. A 19,99€ compare anche la spazzola elettrica con braccio telescopico, regolabile da 62,5 a 114,5 cm, con asta di prolunga, tre spazzole, tampone di pulizia, batteria agli ioni di litio e cavo USB per la ricarica.

Per la stiratura, invece, Lidl propone il ferro da stiro a vapore da 2.180 W a 12,99€, con vapore permanente regolabile fino a 20 g/min, serbatoio da 300 ml, cavo da 1,9 metri e misurino incluso.

Disponibilità e scorte: cosa sapere sul volantino Lidl Black Days

Il volantino ricorda che le offerte Lidl Black Days dal 12 novembre saranno disponibili fino a esaurimento scorte. Una formula abituale, ma che nella pratica può voler dire disponibilità diversa da punto vendita a punto vendita, anche già nelle prime ore della giornata. Lidl precisa inoltre che alcuni articoli potrebbero non essere presenti in tutti i negozi e che i prezzi sono validi salvo errori di stampa.

Per i prodotti a batteria, come la spazzola elettrica telescopica, risultano inclusi sia gli accumulatori agli ioni di litio sia il cavo USB per la ricarica. Accanto ai prodotti Silvercrest ci sono anche gli accessori W5: il box portaoggetti con coperchio da 11 litri costa 5,99€, il set di box da due o sei pezzi parte da 9,99€, mentre il cesto portabiancheria pieghevole da 37 litri è in vendita a 8,99€.

Per chi deve stirare o riordinare l’armadio ci sono la copriasse a 4,99€, le grucce girevoli in confezione da dieci a 2,49€, il set lavapavimenti W5 a 3,99€, il set levapelucchi a 1,49€ e un levapelucchi elettrico Philips a 9,99€. Prezzi bassi, sì. Ma la regola resta quella di sempre: meglio controllare disponibilità e dettagli nel proprio punto vendita prima di arrivare in cassa.