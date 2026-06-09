Altro che buoni fruttiferi, chi vuole un rendimento elevato da Poste Italiane sceglie questo prodotto

Si rivolge soprattutto a chi dispone di una somma consistente da impiegare, e funziona in modo profondamente diverso dal risparmio tradizionale.

Il prodotto è la gestione di portafogli in ETF, distribuita con i marchi Postefuturo Investimenti e Poste Gestione Patrimoniale. Non è Poste a gestire materialmente il denaro: la società si appoggia a Moneyfarm — fintech fondata nel 2011, regolata dalla britannica Financial Conduct Authority e iscritta all’albo Consob — di cui è azionista dal settembre 2019, affiancata da BlackRock nella costruzione delle linee. Il risparmiatore firma un mandato di gestione e affida il capitale a un gestore terzo, che lo investe in un paniere diversificato secondo una delle sette linee disponibili.

Prima, però, c’è un passaggio obbligato: la profilazione MIFID. Un questionario stabilisce tolleranza al rischio, situazione finanziaria ed esperienza, e solo da lì discende la linea proponibile. È il motivo per cui non esiste un rendimento promesso: a differenza del buono fruttifero, qui il capitale non è garantito e l’andamento dipende dai mercati, con la possibilità concreta di chiudere un anno in perdita.

L’alternativa ai Buoni Fruttiferi di Poste

I Buoni Fruttiferi restano un prodotto di natura diversa — emessi da Cassa Depositi e Prestiti, assistiti dalla garanzia dello Stato, pensati per chi mette la sicurezza del capitale davanti a tutto. La gestione patrimoniale gioca su un altro tavolo, e secondo i dati di chi la colloca attira in prevalenza clienti con oltre 50.000 euro da investire.

Qui entra il dettaglio meno intuitivo, quello che spesso pesa più del rendimento lordo. La gestione patrimoniale adotta il cosiddetto regime del risparmio gestito: al 31 dicembre si guarda al risultato complessivo del portafoglio, e l’imposta colpisce soltanto l’eccedenza positiva tra guadagni e perdite. Chi compra ETF per conto proprio, nel regime amministrato, spesso non riesce a compensare con la stessa facilità le minusvalenze con dividendi e proventi dei fondi. Il vantaggio fiscale, in questo caso, può valere quanto la performance.

Sull’aliquota la tassazione resta quella ordinaria sulle rendite finanziarie: il 26%, che scende però al 12,5% sulla quota investita in titoli di Stato italiani o di Paesi della cosiddetta White List.

Resta il capitolo costi, che con i prodotti gestiti non è mai neutro: commissioni di gestione e TER erodono il risultato anno dopo anno, e vanno confrontati con le performance attese prima di sottoscrivere qualsiasi mandato. Su un punto, del resto, i due mondi non si toccano: il buono si può acquistare e dimenticare per anni, mentre il portafoglio gestito chiede, come minimo, di sapere ogni 31 dicembre come è andata.