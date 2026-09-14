Altro che catene per auto: questa è la novità che sta spiazzando il mercato

Per ora è ancora un progetto, ma nel mondo dell’auto se ne parla già: l’idea è eliminare uno dei gesti più scomodi dell’inverno, quello di fermarsi al freddo e mettere mano alle ruote.

L’idea dei tecnici del gruppo Hyundai-Kia nasce da una scena che molti conoscono bene: viaggio verso la montagna, bagagliaio pieno, buio, mani gelate e catene da neve da montare sul bordo strada. Funzionano, certo. Ma non sono mai una passeggiata. Il brevetto, secondo la documentazione depositata, prevede elementi metallici per aumentare la trazione inseriti direttamente nella struttura dello pneumatico e del cerchione.

Non una catena esterna da agganciare alla ruota, quindi, ma un sistema già incorporato. In condizioni normali resterebbe nascosto nel battistrada; quando serve più presa, entrerebbe in azione per migliorare il contatto con neve o ghiaccio. Un cambio di passo netto, almeno sulla carta. Hyundai-Kia, al momento, non ha indicato né una data di arrivo sul mercato né il primo modello che potrebbe montarlo.

Attivazione dal cruscotto: cosa succede sulle strade innevate

Il punto centrale del brevetto è l’attivazione dal cruscotto. Il conducente, davanti a una strada coperta di neve, potrebbe comandare il sistema dall’abitacolo, senza scendere dall’auto e senza toccare le ruote. A quel punto gli elementi di trazione uscirebbero dal battistrada, creando una superficie più adatta ad affrontare salite, rampe, tornanti o tratti ghiacciati.

Dettaglio di uno pneumatico su neve con inserti di trazione integrati, a supporto del tema delle alternative alle catene.

Il principio è semplice: portare dentro la ruota una funzione che oggi dipende da un accessorio separato. Le catene tradizionali richiedono spazio, tempo e un po’ di pratica. Basta un passaruota stretto, un’auto parcheggiata male o pochi centimetri di neve sporca per trasformare tutto in una prova di pazienza.

Qui, invece, la gestione sarebbe automatica e controllata dall’elettronica. Resta da vedere come il sistema si comporterebbe davvero su strada, tra fango, sale, acqua, freddo intenso e carichi diversi. Un conto è il disegno tecnico. Un altro è un passo alpino a gennaio, con traffico fermo e asfalto scoperto a tratti.

Affidabilità e usura: gli ostacoli prima del debutto

Il nodo più delicato resta l’affidabilità. Gli elementi inseriti nello pneumatico dovrebbero uscire quando servono e rientrare correttamente quando la strada torna pulita, senza peggiorare stabilità, rumore, consumo del battistrada e comfort di marcia. Non è un dettaglio da poco: una ruota lavora sempre sotto stress, tra buche, urti, detriti e sbalzi di temperatura.

C’è poi il tema dell’usura degli pneumatici. Se il battistrada si consuma, gli elementi metallici potrebbero avvicinarsi troppo alla superficie o non rientrare più con la precisione prevista. In quel caso servirebbero controlli mirati e forse anche una sostituzione anticipata della gomma, con costi ancora da capire.

Anche la manutenzione cambierebbe: non basterebbe più controllare pressione, profondità del battistrada e stato generale della copertura. Bisognerebbe verificare anche il corretto funzionamento del meccanismo interno. Per ora, senza prove pubbliche su strada e dati diffusi dal costruttore, la prudenza resta d’obbligo.

Dalle catene tradizionali alla trazione automatica: cosa cambierebbe per chi guida

Se il brevetto superasse i test e arrivasse davvero alla produzione, per gli automobilisti cambierebbe soprattutto la gestione delle emergenze invernali. Niente più sosta sul ciglio della strada per montare le catene da neve, niente mani sporche, meno rischio di montarle male. Un vantaggio concreto, in particolare per chi viaggia spesso tra Alpi e Appennini.

Il sistema potrebbe interessare anche chi guida Suv, crossover o auto a trazione integrale: le quattro ruote motrici aiutano, ma non sempre bastano su neve compatta o ghiaccio. In Italia, poi, resterebbe da chiarire il rapporto con le norme sull’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo, legate a omologazioni e disposizioni del Codice della Strada.

La direzione, comunque, è chiara: l’industria dell’auto cerca soluzioni per rendere più semplice e sicura la guida nei mesi freddi. Per ora le catene tradizionali restano lì, nei bagagliai, spesso dimenticate fino al primo cartello blu lungo la statale. Domani potrebbero non sparire di colpo, ma diventare meno centrali. Dipenderà dai test, dai costi e dalla fiducia degli automobilisti.