Altro che Digitale Terrestre, con questo sistema legale e gratuito vedi canali illimitati e da ogni parte del mondo

Quando il digitale terrestre prende male, esistono alternative che permettono di continuare a vedere molti canali senza dipendere dai ripetitori tradizionali.

In alcune zone d’Italia il problema della copertura resta concreto, soprattutto tra montagne, aree rurali e località più isolate. Prima di cambiare antenna o rinunciare a determinati programmi, vale quindi la pena conoscere un sistema diverso che sfrutta un’altra modalità di trasmissione.

Segnale satellitare nazionale: così TivùSat arriva dove il digitale terrestre non basta

Il vantaggio di TivùSat è tutto qui: non si appoggia ai ripetitori a terra, ma al satellite Hot Bird 13° Est, lo stesso usato per diffondere molti canali televisivi in Europa. In pratica, il segnale può raggiungere anche case isolate, seconde abitazioni, vallate e piccoli comuni dove il digitale terrestre inciampa tra ostacoli naturali, interferenze e copertura ballerina. “Quando pioveva o cambiava il vento perdevo Rai 1 e Canale 5”, raccontano spesso gli utenti nei forum tecnici.

Con il satellite, se la parabola è puntata bene, la ricezione di solito è più stabile. Non basta però comprare un decoder e sperare: l’installazione va fatta con cura, meglio se da un antennista, e il dispositivo deve essere certificato. Poi, una volta attivata la smart card, l’accesso ai canali della piattaforma non prevede un canone in più rispetto agli obblighi già previsti per la TV.

Quasi 900 canali tra HD, 4K, radio e internazionali: cosa si vede su TivùSat

Secondo l’offerta indicata da TivùSat, sulla piattaforma ci sono quasi 900 canali: televisioni in HD, contenuti in 4K, radio e reti internazionali. Il pacchetto è ampio e va dai generalisti alle news, passando per sport, cinema, documentari, bambini, musica e informazione estera.

Accanto a Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 HD, Rete 4 HD, Canale 5 HD, Italia 1 HD, La7 HD, Tv8 HD e Nove HD, si trovano anche Rai 4, Iris, Rai Movie, Rai Premium, Rai News 24, TgCom24, Dmax, Real Time, Food Network, Giallo, Top Crime, Boing, Cartoonito e molte altre reti tematiche.

Non mancano i canali internazionali, da BBC News Europe a France 24, passando per Al Jazeera English, TRT World, NHK World, CNBC Europe, Bloomberg European TV, DW ed Euronews. Chi cerca una qualità video più alta trova anche canali Ultra HD e 4K, tra cui Rai 4K, Museum 4K, MyZen 4K, Insight UHD e TravelXP 4K, sempre che televisore e decoder siano compatibili.

Dai canali Rai e Mediaset alle reti regionali: cosa cambia davvero con TivùSat

Per chi passa a TivùSat, il cambiamento più evidente è la continuità di visione. Molti canali nazionali di Rai, Mediaset, La7, Discovery e altri editori arrivano via parabola, spesso in alta definizione, senza dover rincorrere risintonizzazioni continue o fare i conti con i soliti problemi di copertura locale.

Conta anche la presenza delle versioni regionali di Rai 3 TGR, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia: un punto utile per chi vuole seguire il telegiornale della propria regione anche quando si trova fuori zona. Nel catalogo compaiono inoltre emittenti locali e tematiche come San Marino RTV, Videolina, Tele Sardegna, TV2000, Padre Pio TV, Camera dei Deputati e Senato Italiano.

TivùSat non sostituisce internet e non è una pay TV: è una soluzione televisiva satellitare, ordinata e gratuita per i canali inclusi. Per chi vive dove il digitale terrestre è debole, però, può essere la via più semplice. Una parabola sul tetto, un decoder certificato, e il telecomando torna a fare il suo lavoro.