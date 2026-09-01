Altro che Digitale Terrestre, con questo sistema legale e gratuito vedi canali illimitati e da ogni parte del mondo

Esiste un’alternativa al digitale terrestre che permette di ricevere molti canali anche nelle zone dove il segnale tradizionale è debole o instabile. Il sistema sfrutta una tecnologia diversa e richiede un impianto specifico.
Esiste un’alternativa al digitale terrestre che permette di ricevere molti canali anche nelle zone dove il segnale tradizionale è debole o instabile. Il sistema sfrutta una tecnologia diversa e richiede un impianto specifico.
Raffaele Moauro
Pubblicato il 1 set 2026
Altro che Digitale Terrestre, con questo sistema legale e gratuito vedi canali illimitati e da ogni parte del mondo

Quando il digitale terrestre prende male, esistono alternative che permettono di continuare a vedere molti canali senza dipendere dai ripetitori tradizionali.

In alcune zone d’Italia il problema della copertura resta concreto, soprattutto tra montagne, aree rurali e località più isolate. Prima di cambiare antenna o rinunciare a determinati programmi, vale quindi la pena conoscere un sistema diverso che sfrutta un’altra modalità di trasmissione.

Segnale satellitare nazionale: così TivùSat arriva dove il digitale terrestre non basta

Il vantaggio di TivùSat è tutto qui: non si appoggia ai ripetitori a terra, ma al satellite Hot Bird 13° Est, lo stesso usato per diffondere molti canali televisivi in Europa. In pratica, il segnale può raggiungere anche case isolate, seconde abitazioni, vallate e piccoli comuni dove il digitale terrestre inciampa tra ostacoli naturali, interferenze e copertura ballerina. “Quando pioveva o cambiava il vento perdevo Rai 1 e Canale 5”, raccontano spesso gli utenti nei forum tecnici.

Con il satellite, se la parabola è puntata bene, la ricezione di solito è più stabile. Non basta però comprare un decoder e sperare: l’installazione va fatta con cura, meglio se da un antennista, e il dispositivo deve essere certificato. Poi, una volta attivata la smart card, l’accesso ai canali della piattaforma non prevede un canone in più rispetto agli obblighi già previsti per la TV.

Parabola satellitare su un balcone con tetti in coppi e antenne TV sullo sfondo, colline e cielo sereno

Una parabola sul tetto accanto alle vecchie antenne TV, simbolo della ricezione satellitare come alternativa al digitale terrestre.

Quasi 900 canali tra HD, 4K, radio e internazionali: cosa si vede su TivùSat

Secondo l’offerta indicata da TivùSat, sulla piattaforma ci sono quasi 900 canali: televisioni in HD, contenuti in 4K, radio e reti internazionali. Il pacchetto è ampio e va dai generalisti alle news, passando per sport, cinema, documentari, bambini, musica e informazione estera.

Accanto a Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 HD, Rete 4 HD, Canale 5 HD, Italia 1 HD, La7 HD, Tv8 HD e Nove HD, si trovano anche Rai 4, Iris, Rai Movie, Rai Premium, Rai News 24, TgCom24, Dmax, Real Time, Food Network, Giallo, Top Crime, Boing, Cartoonito e molte altre reti tematiche.

Non mancano i canali internazionali, da BBC News Europe a France 24, passando per Al Jazeera English, TRT World, NHK World, CNBC Europe, Bloomberg European TV, DW ed Euronews. Chi cerca una qualità video più alta trova anche canali Ultra HD e 4K, tra cui Rai 4K, Museum 4K, MyZen 4K, Insight UHD e TravelXP 4K, sempre che televisore e decoder siano compatibili.

Dai canali Rai e Mediaset alle reti regionali: cosa cambia davvero con TivùSat

Per chi passa a TivùSat, il cambiamento più evidente è la continuità di visione. Molti canali nazionali di Rai, Mediaset, La7, Discovery e altri editori arrivano via parabola, spesso in alta definizione, senza dover rincorrere risintonizzazioni continue o fare i conti con i soliti problemi di copertura locale.

Conta anche la presenza delle versioni regionali di Rai 3 TGR, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia: un punto utile per chi vuole seguire il telegiornale della propria regione anche quando si trova fuori zona. Nel catalogo compaiono inoltre emittenti locali e tematiche come San Marino RTV, Videolina, Tele Sardegna, TV2000, Padre Pio TV, Camera dei Deputati e Senato Italiano.

TivùSat non sostituisce internet e non è una pay TV: è una soluzione televisiva satellitare, ordinata e gratuita per i canali inclusi. Per chi vive dove il digitale terrestre è debole, però, può essere la via più semplice. Una parabola sul tetto, un decoder certificato, e il telecomando torna a fare il suo lavoro.

Ti consigliamo anche

Emily in Paris 6 su Netflix dal 24 dicembre, ma c'è una tristissima notizia
Intrattenimento

Emily in Paris 6 su Netflix dal 24 dicembre, ma c'è una tristissima notizia
La novità su Michael Schumacher fa sognare i fan
Intrattenimento

La novità su Michael Schumacher fa sognare i fan
Agente Kim Reactivated 2: la possibile trama nel caso di una nuova stagione
Intrattenimento

Agente Kim Reactivated 2: la possibile trama nel caso di una nuova stagione
Tutti usiamo le app sulla TV ma i tecnici sono stati chiari: in realtà dovremmo accedere solo così
Intrattenimento

Tutti usiamo le app sulla TV ma i tecnici sono stati chiari: in realtà dovremmo accedere solo così
Link copiato negli appunti
Change privacy settings
×