Altro che Lidl ed Esselunga, è questo il supermercato dove trovi la tecnologia a pochi euro

L’obiettivo è chiaro: portare clienti nei punti vendita anche per acquisti che, fino a qualche tempo fa, molti avrebbero cercato altrove.

Guardando i volantini di giugno 2026, il segnale è evidente: il non food nella grande distribuzione non è più un angolo secondario del negozio. È diventato uno dei modi più usati per attirare clienti. Lidl continua a puntare forte su Parkside, marchio ormai familiare a chi fa lavori in casa o in garage: tra le proposte ci sono la saldatrice inverter a 54 euro, la smerigliatrice angolare a 17,99 euro e l’aspirapolvere solidi e liquidi da 29,99 euro.

Accanto agli attrezzi, spazio anche ai prodotti SilverCrest per la casa e ai piccoli dispositivi Sanitas per la salute. Aldi, più presente nel Nord Italia, ha scelto invece una linea molto legata alla stagione: valigie rigide, trolley da cabina, organizer da viaggio, accessori bagno e prodotti per animali domestici. Nei volantini di metà mese compariva anche l’asciugacapelli ionico Ambiano, con prezzi in genere più bassi rispetto ai negozi specializzati.

Eurospin, dal canto suo, ha giocato la carta della tecnologia con una TV SABA 43 pollici UHD 4K a 199,99 euro, oltre ad alcune promozioni locali legate alle nuove aperture, come quella del punto vendita di Cagliari. Più diverso il taglio di Esselunga, che ha puntato sui grandi elettrodomestici di marca: frigoriferi Samsung, lavatrici LG, asciugatrici e prodotti Hoover, spesso con consegna, installazione, collaudo e ritiro dell’usato inclusi.

Ipercoop e Carrefour Iper, invece, si sono mossi soprattutto sul terreno dell’elettronica: televisori LG e Samsung, smartphone, robot aspirapolvere e friggitrici ad aria. Non solo carrello della spesa, dunque. Anche tecnologia, casa e fai da te.

TV, smartphone e piccoli elettrodomestici: dove il risparmio si vede di più

Il risparmio più facile da misurare, almeno dai volantini, riguarda TV, smartphone e piccoli elettrodomestici. Sono prodotti che molti clienti controllano subito online, confrontando prezzo, modello e caratteristiche prima di comprare.

Reparto promozioni non food in ipermercato, tra elettronica e piccoli elettrodomestici in offerta a giugno.

Il caso più evidente è la Smart TV LG da 55 pollici a 299 euro proposta da Carrefour Iper nel volantino valido dal 5 al 15 giugno: un prezzo che, per modelli simili, nei negozi di elettronica spesso si trova su fasce più alte. Anche Eurospin, con la SABA 43 pollici 4K a 199,99 euro, ha usato il televisore come prodotto civetta.

Nei punti vendita Ipercoop, con offerte in parte riservate ai Soci Coop, sono comparsi dispositivi come Samsung Galaxy A26, Xiaomi Redmi Note 15 Pro, robot aspirapolvere Vacbot5 e TV LG da 32 pollici. Nel volantino precedente erano indicati anche il Samsung A56 128 GB a 389,90 euro, una TV LG 55 pollici UHD 4K a 379 euro e una TV Samsung da 27 pollici a 199 euro. Prezzi da controllare uno per uno, certo. Ma la tendenza è netta: gli ipermercati provano a competere con le catene di elettronica almeno su alcuni prodotti richiamo.

In cucina, intanto, la friggitrice ad aria Coop da 6 litri a 47,90 euro e il forno friggitrice da 12 litri a 95,20 euro intercettano una richiesta ormai stabile. In estate, ha confidato un addetto di reparto in un ipermercato del Nord, “molti chiedono proprio prodotti per cucinare senza accendere il forno”. Una frase semplice, ma efficace: il volantino funziona quando intercetta un bisogno concreto.

Utensili, casa e vacanze: nei discount vince chi arriva prima

Nei discount il gioco è un altro: pochi pezzi, rotazione veloce, decisioni spesso prese al volo. Da Lidl, le offerte Parkside restano tra le più attese. Il sistema X 20V Team, che permette di usare la stessa batteria su più utensili, ha costruito negli anni una base di clienti fedeli. Chi compra una sega circolare o un soffiatore, spesso poi torna per completare il set. Una formula semplice, ma che funziona.

Il punto debole, per i clienti, sono le scorte. Le promozioni più richieste — dalla smerigliatrice Parkside ai piccoli elettrodomestici SilverCrest — possono sparire già nella mattinata del primo giorno. “Se interessa davvero, bisogna venire presto”, ha spiegato un commesso, indicando gli scaffali svuotati poco dopo l’apertura. Poche parole, e nessuna sorpresa per chi frequenta questi reparti.

Da Aldi, invece, giugno ha significato soprattutto vacanze, auto e casa: trolley da cabina sotto i 35 euro, organizer, accessori bagno in bambù, tappetini e lettini rinfrescanti per animali. Anche Eurospin ha spinto sugli articoli stagionali, tra ombrelloni, lettini pieghevoli, borse termiche e accessori per animali domestici. Prodotti meno tecnici, ma molto richiesti, perché rispondono a esigenze immediate: partire, sistemare casa, difendersi dal caldo.

Prima di comprare dal volantino, il prezzo va controllato davvero

La regola, prima di acquistare un prodotto dal volantino del supermercato, è sempre la stessa: confrontare il prezzo con quello dei principali siti online e dei negozi specializzati. Non tutte le promozioni valgono allo stesso modo. Una TV LG 55 pollici a 299 euro o una saldatrice inverter Parkside a 54 euro possono essere occasioni reali; altri prodotti, invece, hanno sconti meno forti di quanto facciano pensare titoli e grafiche del catalogo.

Meglio controllare anche modello esatto, sigla, garanzia, accessori inclusi e costi di consegna. Nel caso di Esselunga, per esempio, la presenza di installazione e ritiro dell’usato inclusi può cambiare parecchio il valore finale dell’offerta su lavatrici, frigoriferi e asciugatrici. Negli ipermercati, dove di solito la disponibilità è più ampia, c’è più margine per decidere. Nei discount, invece, conviene muoversi prima, guardando le anteprime online pubblicate con qualche giorno di anticipo.

Il punto, in fondo, è non farsi trascinare solo dalla fretta. Supermercati e ipermercati hanno imparato a usare il non food come richiamo forte, tra tecnologia, casa e fai da te. Per il consumatore può essere un vantaggio, ma solo se il prezzo viene verificato prima. A quel punto il volantino diventa davvero uno strumento utile, non solo una spinta all’acquisto d’impulso.