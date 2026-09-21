Altro che LIDL, Leroy Merlin a 10 euro ha la soluzione definitiva per la tua casa

Il prodotto, punta tutto su una formula essenziale: formato stretto, peso contenuto, montaggio rapido. Pochi fronzoli, insomma. Ma per molti bagni di città può essere proprio quello che serve.

Nei bagni di pochi metri quadrati il disordine arriva in fretta. Succede soprattutto negli appartamenti più vecchi, nei bilocali, nelle case dove ogni appoggio diventa prezioso. Un flacone sul bordo della vasca, la spazzola vicino al lavabo, gli asciugamani lasciati dove c’è posto. Basta una mattina di corsa, magari con due persone che devono prepararsi insieme, e il piano del lavandino è già pieno prima di uscire di casa.

Il punto non è soltanto aggiungere un contenitore. Serve qualcosa che non chiuda il passaggio, non appesantisca la stanza e, possibilmente, non costringa a bucare le piastrelle. Un dettaglio non da poco per chi vive in affitto o ha appena rifatto il bagno. Per questo piacciono sempre di più gli accessori stretti e verticali, da infilare negli angoli rimasti liberi: accanto alla doccia, tra sanitario e parete, oppure in una rientranza vicino alla porta.

Bagni piccoli, il problema è sempre lo stesso: manca spazio

La scaffalatura Nerea di Leroy Merlin è un piccolo mobile ausiliario in polipropilene bianco. Le misure dichiarate sono 36 x 28 centimetri alla base, con un’altezza di 99,5 centimetri. Il prezzo indicato è 9,99 euro, anche se, come spesso accade nella grande distribuzione, può cambiare in base alla disponibilità, al punto vendita e agli aggiornamenti del catalogo.

Il materiale è plastica, leggera e pratica. Più funzionale che decorativa. In bagno, però, il polipropilene ha un vantaggio evidente: non arrugginisce, si pulisce senza complicazioni e sopporta meglio il vapore rispetto a piccoli elementi metallici non trattati. Non è un mobile pensato per arredare da protagonista, ma per liberare superfici e tenere a portata di mano quello che si usa ogni giorno. Il montaggio, secondo la scheda del prodotto, è a incastro: niente viti, niente attrezzi.

Tre ripiani verticali per ridurre umidità, ristagni e ingombri

La forza della scaffalatura da bagno sta nello sviluppo in altezza. I tre ripiani sovrapposti permettono di dividere i prodotti e togliere un po’ di caos da lavabo, bordo doccia o vasca. I ripiani sono forati, dettaglio semplice ma utile: l’acqua scola, l’aria circola meglio e la pulizia quotidiana diventa meno fastidiosa.

In un bagno piccolo, anche pochi centimetri cambiano le cose. Una struttura alta meno di un metro può trovare posto in un angolo senza dominare la stanza. La base contenuta, poi, permette di inserirla dove un mobile tradizionale non entrerebbe. Va usata però con buon senso: è adatta a shampoo, gel doccia, spazzole, rotoli di carta igienica di scorta o piccoli asciugamani. Per taniche, detersivi grandi e oggetti pesanti serve qualcosa di più robusto.

C’è anche un altro aspetto pratico: si può spostare facilmente. Chi cambia spesso disposizione o vuole pulire il pavimento senza ostacoli fissi può sollevarla e rimetterla al suo posto in pochi secondi. Nei bagni ciechi o molto umidi, dove condensa e muffa si fanno vedere spesso, una struttura lavabile anche sotto il rubinetto può tornare comoda.

Quando conviene comprarla e quando è meglio puntare su altro

La scaffalatura Nerea ha senso per chi cerca una soluzione immediata, economica e poco invasiva per recuperare spazio in un bagno piccolo. Può andare bene anche in un secondo bagno, in una casa in affitto, in una stanza di servizio o nella zona lavanderia, dove può raccogliere detersivi leggeri, spugne e piccoli accessori senza bisogno di installazioni.

Conviene meno, invece, se si vuole un elemento d’arredo più curato, magari in bambù, acciaio o legno trattato. In quel caso il prezzo sale, ma aumentano anche stabilità, capacità di carico e impatto estetico. Lo stesso discorso vale per chi deve sistemare molti prodotti pesanti: una struttura in plastica leggera è pratica, ma non nasce per reggere carichi importanti.

Resta il dato principale: sotto i 10 euro, la proposta di Leroy Merlin risponde a un’esigenza molto concreta. Fare ordine senza lavori, senza trapano e senza spendere troppo. Una piccola scaffalatura, niente di più. Ma in certi bagni piccoli, proprio quel “niente di più” può bastare.