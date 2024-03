Altro che MacBook, scegli il POTENTE Acer Aspire 5: prezzo IN FRANTUMI su Amazon

Per poter godere di un PC portatile di ultima generazione e con specifiche tecniche all’avanguardia, non è obbligatorio spendere migliaia di euro e affidarsi ai MacBook. Ci sono valide alternative che, a costi alle volte dimezzati, ti danno la possibilità di sfruttare alcune peculiarità uniche nel loro genere. Tra questi, non si può non citare l’Acer Aspire 5, solo per oggi in promo su Amazon ad un prezzo senza senso. Te lo porti a casa a 499,00 euro con l’Offerta di Primavera, per uno sconto pari al 9% rispetto al costo di listino. Acquistalo in questo momento e lo riceverai presto a casa, la disponibilità è limitata.

Acer Aspire 5: il PC low cost che non fa rimpiangere i top di gamma

Se vuoi godere del massimo delle prestazioni senza spendere un capitale, questo Acer Aspire 5 fa esattamente al caso tuo. Si presenta con un bellissimo schermo da 15,6″ Full HD LED LCD, l’ideale per poter godere di immagini brillanti e colori mai così vivi ed intensi. Il design è curato per un’eleganza unica, con i suoi bordi sottili per avere il massimo dello spazio di visualizzazione. E non manca il BlueLightShield nel display, per proteggere gli occhi dalla luce blu nociva.

Punto di forza la sua scheda tecnica, col processore AMD Ryzen 7 5700U che viene accompagnato dalla scheda grafica AMD Radeon, da 8 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 24 GB e dai 512 GB di memoria SSD. Per ciò che riguarda l’audio, invece, il focus è tutto sugli innovativi speaker Acer TrueHarmony. In grado di fornire bassi intensi e corposi anche ad un volume alto. Rimani sempre connesso col Wi-Fi 6 a doppia band, perfetto per potersi connettere da ovunque ci si trovi.

Compralo subito e goditi uno dei migliori PC per rapporto qualità-prezzo, è un’occasione imperdibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.