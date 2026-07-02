Altro che migliaia di euro, questi 2 smartphone sono ultra potenti e costano meno di 200 euro

A luglio 2026 non serve mettere mano a cifre da top di gamma per portarsi a casa uno smartphone sotto i 200 euro capace di fare quasi tutto. In Italia la fascia economica è cresciuta parecchio: oggi si trovano modelli Android con 5G, batterie capienti, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria a prezzi ancora accessibili. Guardando schede prodotto e offerte online, i nomi che spiccano sono soprattutto due: OPPO A5 Pro 5G e POCO C85, pensati per chi usa ogni giorno social, video, chat e app, ma non vuole spendere una fortuna.

Confronto tra due smartphone economici con scontrino e monete in euro, simbolo di un acquisto sotto i 200 euro.

Sotto i 200 euro, i modelli che oggi valgono di più

Tra gli smartphone più interessanti sotto i 200 euro, l’OPPO A5 Pro 5G si fa notare per una scheda tecnica molto concreta: processore MediaTek Dimensity 6300, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna espandibile e connessione 5G. È un telefono pensato per l’uso di tutti i giorni: WhatsApp, mappe, streaming, foto veloci, qualche gioco leggero. Niente effetti speciali, ma tanta sostanza. L’altro modello da seguire è il POCO C85 8/256 GB, che punta su uno schermo grande da 6,9 pollici, refresh rate a 120 Hz, batteria da 6000 mAh e una memoria davvero generosa per questa fascia. Con 256 GB si vive meglio, soprattutto per chi è abituato a cancellare foto e video prima di ogni aggiornamento. Restano valide alternative come Samsung Galaxy A16, Xiaomi Redmi Note 14 5G e Motorola moto g05, ma OPPO e POCO sembrano i più equilibrati per prestazioni, autonomia e prezzo.

Display, batteria e memoria: qui si gioca la vera partita

Nel 2026, tra i telefoni economici, non conta più soltanto il processore. A fare davvero la differenza sono display, batteria e memoria interna. L’OPPO A5 Pro 5G monta uno schermo LCD da 6,67 pollici HD+, con refresh indicato tra 90 e 120 Hz a seconda delle specifiche riportate: una scelta che punta più su fluidità e consumi ridotti che sulla massima definizione. Il POCO C85 alza l’asticella con un pannello da 6,9 pollici e 120 Hz AdaptiveSync, molto comodo quando si scorrono social, siti e menu. Sulla batteria, OPPO dichiara 5800 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC 45W, mentre POCO arriva a 6000 mAh. Tradotto: il vantaggio si vede la sera, quando dopo dati mobili, notifiche, video e messaggi il telefono è ancora acceso. Anche la memoria conta, eccome: 8 GB di RAM e 256 GB di spazio rendono entrambi più duraturi rispetto ai modelli base da 4/128 GB.

5G, fotocamera e aggiornamenti: cosa controllare prima di comprare

Prima di scegliere uno smartphone economico, però, qualche compromesso va messo in conto. L’OPPO A5 Pro 5G offre una fotocamera principale AI da 50 MP, funzioni software come rimozione dei riflessi e modalità notte, oltre a una certificazione IP69 indicata nelle specifiche: un dato interessante per chi cerca un telefono più resistente ad acqua e polvere. Il POCO C85 risponde con una doppia fotocamera AI da 50 MP, ma nelle schede viene segnalata l’assenza del jack audio da 3,5 mm e del GPS: due aspetti da controllare bene, soprattutto se si usano spesso navigatore e servizi di posizione. C’è poi il capitolo aggiornamenti. Samsung, per esempio, promette sul Galaxy A16 fino a 6 anni di aggiornamenti di sicurezza, mentre per altri marchi il supporto può cambiare da modello a modello. In sintesi: meglio scegliere OPPO A5 Pro 5G se servono 5G, ricarica rapida e resistenza; più adatto il POCO C85 se la priorità è avere schermo enorme, tanta memoria e grande autonomia spendendo poco.