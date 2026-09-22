Altro che piano cottura, la nuova tendenza è questa: più elegante e cuoce in pochi istanti

La cucina del futuro potrebbe eliminare del tutto il classico piano cottura a vista, trasformando il top in una superficie continua, elegante e multifunzione. Una soluzione che sta attirando sempre più attenzione perché unisce design, praticità e prestazioni senza mostrare piastre o zone di cottura tradizionali. La tecnologia esiste già e nei prossimi anni potrebbe diventare molto più comune.

Dalla lastra nera al piano continuo: perché ora tutti guardano all’invisibile

Per anni la lastra nera a induzione è stata il simbolo della cucina moderna. Pulita, veloce, più pratica del gas. Ma nelle cucine aperte sul soggiorno quella macchia scura, con cerchi, cornici e comandi in vista, spesso spezza la linea del top. E oggi, soprattutto nelle ristrutturazioni di fascia medio-alta, la richiesta va in un’altra direzione. «Il cliente chiede piani più continui, meno elettrodomestico e più arredo», raccontano diversi rivenditori del settore cucina.

Il piano cottura invisibile nasce proprio da qui. Sotto l’isola o sotto un top lineare non si vede quasi nulla: solo una superficie liscia in grès o ceramica tecnica. Si appoggia la pentola nel punto giusto, l’acqua bolle, si cucina. Poi, finita la cena, quel piano torna a essere un normale spazio di lavoro. Un vantaggio non da poco negli appartamenti con cucina a vista, dove il bancone diventa anche tavolo, appoggio per la spesa o angolo aperitivo. Meno segni, meno interruzioni. E una linea più pulita.

Cottura sotto ceramica o grès: come funziona e cosa promette su consumi e sicurezza

Il funzionamento, nella maggior parte dei modelli, resta vicino a quello dell’induzione. Le bobine, nascoste sotto il piano, generano un campo elettromagnetico che scalda il fondo della pentola. A cambiare è ciò che sta sopra. Non più il classico vetroceramica sottile delle piastre tradizionali, ma lastre in ceramica o grès porcellanato, anche fino a circa 20 millimetri di spessore. Più robuste, più integrate nel top, meno “elettrodomestico” a vista.

Secondo quanto riportato da Maison & Travaux, alcuni sistemi promettono tempi di cottura fino al 50% più rapidi rispetto a una piastra vetroceramica e, in alcune situazioni, anche rispetto a certi modelli a induzione di fascia base. È un dato da prendere con prudenza: contano le pentole, la potenza, il tipo di ricetta e la posa. Il principio, però, è chiaro: concentrare meglio il calore sotto il recipiente e limitare le dispersioni. Alcuni produttori stanno lavorando anche su soluzioni a infrarossi o ibride, pensate per rendere di più su superfici più spesse.

Poi c’è la sicurezza in cucina. I modelli più evoluti hanno sensori che riconoscono la presenza della pentola e spengono il sistema quando viene tolta. La superficie si scalda durante l’uso, naturalmente, ma tende a restare più gestibile rispetto ad altre tecnologie radianti. Non significa che si possa abbassare la guardia. Però, per chi cucina tutti i giorni, magari con bambini che girano intorno all’isola all’ora di cena, è un dettaglio che conta.

Prezzi, posa e limiti: quando conviene davvero rispetto all’induzione tradizionale

Il punto più delicato resta il prezzo. Una buona piastra a induzione può costare, in linea di massima, tra 300 e 2.000 euro, a seconda di marca, dimensioni e funzioni. Un piano cottura invisibile di fascia alta può invece arrivare intorno ai 4.000 euro, spesso senza contare il costo del top e della posa. E qui la differenza diventa evidente: non è un prodotto da comprare e incassare in cucina in un pomeriggio, ma una scelta da progettare fin dall’inizio.

Per questo ha senso soprattutto nelle ristrutturazioni complete o nelle cucine nuove su misura, quando si sta già investendo in un piano in grès porcellanato o in ceramica tecnica. In cambio si ottengono zone di cottura più flessibili, diversi livelli di potenza, superfici facili da pulire e, in alcuni modelli, funzioni memoria che seguono lo spostamento della pentola. Comodo, certo. Ma non necessario per tutti.

Chi vive in affitto, cucina poco o ha già una buona induzione recente difficilmente troverà conveniente fare il salto. Per una famiglia che usa molto la cucina, invece, magari in un ambiente unico con soggiorno e isola centrale, il piano cottura invisibile può diventare una scelta concreta: più spazio quando non si cucina, meno ingombro visivo, prestazioni alte. Non è ancora la fine dell’induzione tradizionale. È, semmai, il suo passo successivo: più costoso, più elegante, molto legato al design.