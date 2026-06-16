Altro che Power bank: con questo accessorio che abbiamo tutti, puoi usare il tuo iPhone come caricabatterie

In realtà, i modelli più recenti nascondono una funzione poco conosciuta che può rivelarsi estremamente utile quando ci si trova lontano da una presa di corrente. Grazie alla porta USB-C, infatti, è possibile trasformare il telefono in una piccola fonte di alimentazione per altri dispositivi.
Non serve acquistare accessori particolari: basta un comune cavo USB-C, quello che ormai accompagna moltissimi dispositivi elettronici. In pochi secondi l’iPhone può trasferire parte della propria batteria a un altro dispositivo compatibile, offrendo una soluzione d’emergenza quando ogni punto percentuale può fare la differenza.
Il cavo USB-C diventa un vero salvavita
Con l’introduzione della porta USB-C sugli iPhone di ultima generazione, Apple ha ampliato le possibilità di utilizzo dello smartphone. Oltre alla ricarica tradizionale e al trasferimento dei dati, il connettore permette anche di erogare energia verso altri dispositivi.
La potenza disponibile non è paragonabile a quella di un caricatore da parete, ma risulta sufficiente per fornire autonomia aggiuntiva a molti accessori elettronici durante una giornata fuori casa.
Le possibilità sono più numerose di quanto molti immaginino. Chi utilizza l’ecosistema Apple può alimentare facilmente AirPods, Apple Watch e alcuni modelli di iPad, semplicemente collegandoli con il cavo appropriato.
Ma la compatibilità non si ferma qui. Anche un altro iPhone può ricevere energia automaticamente dal dispositivo con la batteria più carica, offrendo una soluzione pratica nelle situazioni di emergenza.
La funzione è compatibile anche con numerosi smartphone Android dotati di USB-C, oltre ad accessori come cuffie wireless, auricolari Bluetooth, controller portatili, piccoli speaker e lettori di ebook.
Non sostituisce un power bank, ma può fare la differenza
Naturalmente questa tecnologia presenta alcuni limiti. La quantità di energia trasferita è ridotta e non consente di ricaricare rapidamente dispositivi particolarmente energivori come notebook o computer portatili.
Per questo motivo non rappresenta un’alternativa a un power bank tradizionale, ma una risorsa preziosa quando si ha bisogno di recuperare qualche punto di batteria per effettuare una telefonata, utilizzare il navigatore oppure continuare ad ascoltare musica con gli auricolari.
Molti possessori di iPhone non sanno nemmeno che questa possibilità esista, eppure può rivelarsi estremamente utile nella vita di tutti i giorni. Tenere nello zaino o in borsa un semplice cavo USB-C significa avere sempre a disposizione uno strumento capace di trasformare lo smartphone in un piccolo caricabatterie d’emergenza.
Non sarà potente quanto una batteria esterna dedicata, ma nelle situazioni impreviste può diventare la soluzione ideale per evitare che un dispositivo rimanga completamente scarico. Una funzione discreta, poco pubblicizzata, ma destinata a tornare utile molto più spesso di quanto si possa immaginare.