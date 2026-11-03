Altro che termosifoni e stufe, tutti stanno comprando i ventilatori ad aria calda: consumano pochissimo e sono potenti

Ecco perché, tra novembre e le prime settimane d’inverno, cresce l’interesse per i ventilatori ad aria calda: apparecchi elettrici compatti, scelti soprattutto per bagno, studio e camere usate poche ore. Comodi, certo. Ma da usare con criterio, perché il loro peso sulla bolletta elettrica può farsi sentire.

Il termoventilatore ha un funzionamento molto semplice: una resistenza elettrica si scalda quando passa la corrente, mentre una ventola spinge l’aria sull’elemento caldo e la manda nella stanza. È per questo che il calore si avverte quasi subito, spesso nel giro di pochi minuti. Non servono lavori, non serve aspettare che un termosifone entri a regime. Basta una presa libera e l’apparecchio si sposta dal bagno allo studio, dalla camera degli ospiti alla zona lavoro.

Questa rapidità, però, non va scambiata per maggiore efficienza energetica. Il punto forte dei ventilatori ad aria calda è rendere più confortevole un ambiente piccolo, magari prima della doccia o durante un’ora alla scrivania. Non sostituire, sempre e comunque, il riscaldamento di casa. “Scaldano subito, ma consumano in base alla potenza assorbita”, ricordano da anni le associazioni dei consumatori nelle guide sugli apparecchi elettrici domestici. Ed è proprio qui che si gioca la partita.

Consumi reali: dai 500 ai 2.000 watt, quanto costa un’ora di utilizzo

Il nodo dei consumi reali dipende da due fattori: la potenza del modello e il tempo in cui resta acceso. In commercio si trovano apparecchi da circa 500 watt fino a 2.000 watt e oltre. Un termoventilatore da 500 W acceso per un’ora consuma 0,5 kWh; uno da 1.000 W consuma 1 kWh; un modello da 2.000 W arriva a 2 kWh nello stesso tempo. Tradotto in soldi, con una tariffa indicativa di 0,30 euro per kWh, un’ora alla massima potenza con un apparecchio da 2.000 W costa circa 60 centesimi.

Un termoventilatore portatile usato in un angolo studio per scaldare rapidamente un piccolo ambiente, con attenzione ai consumi in bolletta.

Il conto cambia in base al contratto elettrico, agli oneri e alle fasce orarie applicate dal proprio fornitore. Ma la regola resta semplice: meno watt e meno tempo di accensione vogliono dire una spesa più bassa. Una potenza ridotta, però, produce anche meno calore e può richiedere più tempo per scaldare la stanza. Per questo il risparmio non dipende solo dall’acquisto di un modello “a basso consumo”, espressione spesso usata in modo un po’ generico. Conta soprattutto l’uso: accensione breve, porta chiusa, potenza giusta. Altrimenti, la bolletta sale. E si nota.

Modelli ceramici, termostato e timer: le funzioni che fanno la differenza

Tra i prodotti più cercati ci sono i termoventilatori ceramici, spesso indicati con tecnologia PTC. In questo caso gli elementi riscaldanti in ceramica prendono il posto della resistenza tradizionale. Possono scaldare in fretta e mantenere meglio la temperatura, soprattutto nei modelli con più livelli di potenza. Attenzione, però: ceramico non significa automaticamente bollette più basse. A parità di watt assorbiti e di tempo di utilizzo, il consumo elettrico resta più o meno lo stesso.

A fare davvero la differenza sono le funzioni pratiche. Il termostato regolabile permette all’apparecchio di fermarsi o ridurre il lavoro quando la stanza raggiunge la temperatura impostata. Il timer evita che resti acceso più del necessario. La modalità Eco, quando c’è, abbassa la potenza o alterna i cicli di accensione. Poi c’è la sicurezza: protezione contro il surriscaldamento, spegnimento in caso di ribaltamento e materiali adatti. In bagno, inoltre, non basta scegliere un modello piccolo: serve un apparecchio pensato per quel locale e usato rispettando le distanze dall’acqua indicate dal produttore.

Quando usarli al posto di termosifoni e stufe, e quando evitarli

I ventilatori ad aria calda convengono quando devono fare un lavoro preciso: scaldare rapidamente il bagno prima della doccia, rendere utilizzabile uno studio per un paio d’ore, integrare il riscaldamento in una stanza piccola senza accendere tutto l’impianto. In questi casi il prezzo d’acquisto contenuto, l’ingombro ridotto e la facilità di spostamento sono vantaggi reali. Una soluzione semplice, da usare al bisogno.

Il discorso cambia se l’obiettivo è riscaldare per molte ore un’intera abitazione. Un apparecchio elettrico a resistenza, usato a lungo, può pesare parecchio sulla bolletta e risultare meno conveniente di altri sistemi. Per il riscaldamento prolungato, le pompe di calore sono in genere più efficienti: secondo ENEA, con un coefficiente di prestazione pari a 3 possono produrre circa 3 kWh di calore consumando 1 kWh di elettricità. In sostanza, bisogna scegliere lo strumento giusto per l’uso giusto: il termoventilatore scalda in fretta e costa poco all’acquisto, ma per spendere meno servono attenzione ai watt, alle ore di accensione e al prezzo dell’energia.